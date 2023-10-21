21 октября 2023

Байден пробыл несколько месяцев на Украине с целью победить коррупцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, stock, Джо Байден
Байден пытался бороться с коррупцией на Украине еще будучи сенатором Фото:

За два года работы председателем комитета по иностранным делам Сената, президент США Джо Байден пробыл на Украине три месяца, занимаясь борьбой с коррупцией. Об этом он заявил на приеме по сбору средств на свою избирательную кампанию.

«В итоге я провел большую часть двух лет (Байден возглавлял этот комитет с 2007 по 2008 год — прим. URA.RU) на Украине, разбираясь с олигархами и коррумпированной системой, которая была у них <…>, за эти два года я, наверное, провел на Украине в общей сложности три месяца», — приводит речь президента США ТАСС.

Джо Байден является частым гостем на Украине, в качестве президента он посетил страну в феврале этого года, до этого, был там еще шесть раз как вице-президент. 20 октября Байден запросил у Конгресса для Украины 61,3 млрд долларов и 14,3 млрд долларов для Израиля.

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За два года работы председателем комитета по иностранным делам Сената, президент США Джо Байден пробыл на Украине три месяца, занимаясь борьбой с коррупцией. Об этом он заявил на приеме по сбору средств на свою избирательную кампанию. «В итоге я провел большую часть двух лет (Байден возглавлял этот комитет с 2007 по 2008 год — прим. URA.RU) на Украине, разбираясь с олигархами и коррумпированной системой, которая была у них <…>, за эти два года я, наверное, провел на Украине в общей сложности три месяца», — приводит речь президента США ТАСС. Джо Байден является частым гостем на Украине, в качестве президента он посетил страну в феврале этого года, до этого, был там еще шесть раз как вице-президент. 20 октября Байден запросил у Конгресса для Украины 61,3 млрд долларов и 14,3 млрд долларов для Израиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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