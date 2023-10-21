21 октября 2023

Екатеринбуржец на остановке кинул кирпич в голову мужчине. Видео

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Поиски пропавшего мальчика Далера Бобиева. Екатеринбург, кирпичи
Мужчина подобрал кирпич и кинул его в голову оппоненту Фото:

В Екатеринбурге мужчины устроили перепалку возле остановки «Амундсена». В ходе конфликта екатеринбуржец подобрал кирпич и кинул его в голову оппонента. Об этом сообщили в соцсети.

«На ЮЗ (Юго-западном микрорайоне Екатеринбурга — прим. URA.RU) драка между пацаном и мужчиной. Мужчине разбили голову», — сообщили в telegram-канале «Гнилой Екатеринбург». Конфликт произошел вечером 21 октября.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее в Екатеринбурге возле остановки на Вторчермете женщина напала с кулаками на школьника. По словам очевидцев, она била его по спине и голове.

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В Екатеринбурге мужчины устроили перепалку возле остановки «Амундсена». В ходе конфликта екатеринбуржец подобрал кирпич и кинул его в голову оппонента. Об этом сообщили в соцсети. «На ЮЗ (Юго-западном микрорайоне Екатеринбурга — прим. URA.RU) драка между пацаном и мужчиной. Мужчине разбили голову», — сообщили в telegram-канале «Гнилой Екатеринбург». Конфликт произошел вечером 21 октября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее в Екатеринбурге возле остановки на Вторчермете женщина напала с кулаками на школьника. По словам очевидцев, она била его по спине и голове.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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