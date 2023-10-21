Екатеринбуржец на остановке кинул кирпич в голову мужчине. Видео

22 октября 2023 в 04:09 Размер текста - 17 +

Мужчина подобрал кирпич и кинул его в голову оппоненту Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге мужчины устроили перепалку возле остановки «Амундсена». В ходе конфликта екатеринбуржец подобрал кирпич и кинул его в голову оппонента. Об этом сообщили в соцсети. «На ЮЗ (Юго-западном микрорайоне Екатеринбурга — прим. URA.RU) драка между пацаном и мужчиной. Мужчине разбили голову», — сообщили в telegram-канале «Гнилой Екатеринбург». Конфликт произошел вечером 21 октября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее в Екатеринбурге возле остановки на Вторчермете женщина напала с кулаками на школьника. По словам очевидцев, она била его по спине и голове.

В Екатеринбурге мужчины устроили перепалку возле остановки «Амундсена». В ходе конфликта екатеринбуржец подобрал кирпич и кинул его в голову оппонента. Об этом сообщили в соцсети. «На ЮЗ (Юго-западном микрорайоне Екатеринбурга — прим. URA.RU) драка между пацаном и мужчиной. Мужчине разбили голову», — сообщили в telegram-канале «Гнилой Екатеринбург». Конфликт произошел вечером 21 октября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее в Екатеринбурге возле остановки на Вторчермете женщина напала с кулаками на школьника. По словам очевидцев, она била его по спине и голове.