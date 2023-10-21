В Екатеринбурге мужчины устроили перепалку возле остановки «Амундсена». В ходе конфликта екатеринбуржец подобрал кирпич и кинул его в голову оппонента. Об этом сообщили в соцсети.
«На ЮЗ (Юго-западном микрорайоне Екатеринбурга — прим. URA.RU) драка между пацаном и мужчиной. Мужчине разбили голову», — сообщили в telegram-канале «Гнилой Екатеринбург». Конфликт произошел вечером 21 октября.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее в Екатеринбурге возле остановки на Вторчермете женщина напала с кулаками на школьника. По словам очевидцев, она била его по спине и голове.
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