Какие зимние развлечения для екатеринбуржцев готовит команда парка Маяковского

В парке Маяковского и в летнем парке «Уралмаш» екатеринбуржцев ждут горки и елки

31 октября 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Подготовка к зимнему сезону в парках идет усиленно Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Парк Маяковского и летний парк «Уралмаш» в Екатеринбурге начинают готовиться к зимнему сезону. В ближайшее время в обоих общественных пространствах появятся елки, новогодняя иллюминация и другие развлечения. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал директор ЦПКиО Павел Зубакин. «В этом году, как только позволит погода, мы снова зальем наш каток „Северное сияние“. Уже готова конструкция горки, которая поддерживается федеральным банком, я думаю, что она будет открыта в ноябре, нам предстоит еще провести согласовательные процедуры с Ростехнадзором и техническую аккредитацию площадки», — пояснил Зубакин, рассказывая о планах парка Маяковского на зимний сезон. Кроме этого, 2 декабря в ЦПКиО состоится открытие елки, а в середине декабря будет готова маленькая ледяная горка и вся новогодняя инфраструктура. В новогоднюю ночь на экране будет трансляция речи президента РФ, а также анимационная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Что касается летнего парка «Уралмаш», то здесь праздничные гуляния также не обойдут стороной местных жителей: на площадке также появится нарядная елка. «Ее установят на центральной площади, вокруг елки мы разобьем бесплатную инфрастуктуру для детей — ледовые горки, а также появится фудкорт и праздничная иллюминация», — уточнил Зубакин. В прошлом году каток «Северное сияние» и горка с пятиэтажный дом открылись для екатеринбуржцев в парке Маяковского в первых числах декабря. Кроме этого, на аллее Маяковского установили ледовый городок с фигурами и подсветкой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Парк Маяковского и летний парк «Уралмаш» в Екатеринбурге начинают готовиться к зимнему сезону. В ближайшее время в обоих общественных пространствах появятся елки, новогодняя иллюминация и другие развлечения. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал директор ЦПКиО Павел Зубакин. «В этом году, как только позволит погода, мы снова зальем наш каток „Северное сияние“. Уже готова конструкция горки, которая поддерживается федеральным банком, я думаю, что она будет открыта в ноябре, нам предстоит еще провести согласовательные процедуры с Ростехнадзором и техническую аккредитацию площадки», — пояснил Зубакин, рассказывая о планах парка Маяковского на зимний сезон. Кроме этого, 2 декабря в ЦПКиО состоится открытие елки, а в середине декабря будет готова маленькая ледяная горка и вся новогодняя инфраструктура. В новогоднюю ночь на экране будет трансляция речи президента РФ, а также анимационная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Что касается летнего парка «Уралмаш», то здесь праздничные гуляния также не обойдут стороной местных жителей: на площадке также появится нарядная елка. «Ее установят на центральной площади, вокруг елки мы разобьем бесплатную инфрастуктуру для детей — ледовые горки, а также появится фудкорт и праздничная иллюминация», — уточнил Зубакин. В прошлом году каток «Северное сияние» и горка с пятиэтажный дом открылись для екатеринбуржцев в парке Маяковского в первых числах декабря. Кроме этого, на аллее Маяковского установили ледовый городок с фигурами и подсветкой.