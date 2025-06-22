Некоторым россиянам запретят переводы с карты на карту

С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать подозрительные переводы на банковские карты граждан сроком до 10 дней, а в отдельных случаях — до 30 дней. Об этом сообщила аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.
«Если у Росфинмониторинга возникнут подозрения в „добропорядочности“ перевода на карту, он может принять решение о его приостановке. Конкретные пороговые суммы, которые приведут к блокировке, не обозначены. Предполагается, что под подозрение могут попасть частые мелкие поступления, в том числе от незнакомых людей, переводы крупных сумм без подтверждающих документов или иные нестандартные операции», — пояснила Бочкина. Ее слова передает агентство «Прайм».
В случае принятия решения о приостановке операции Росфинмониторинг направляет распоряжение в банк, где открыт счет клиента. Банк обязан заморозить средства на указанный срок и уведомить клиента в день блокировки. После этого гражданин может обратиться в банк с запросом о причинах блокировки и предоставить подтверждающие документы о происхождении средств или назначении перевода.
Эксперт советует внимательно относиться к поступающим средствам и избегать получения денег от незнакомых лиц без объяснения цели перевода. Также рекомендуется тщательно указывать назначение платежа при отправке и получении средств, а также следить за регулярностью и объемами операций — резкие изменения могут вызвать подозрения со стороны контролирующих органов. Бочкина подчеркнула, что участие в сомнительных схемах, даже по просьбе третьих лиц, может привести к временной блокировке счета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.