Нетаньяху обозначил основные экономические цели Израиля на фоне войны в Газе

31 октября 2023 в 22:45 Размер текста - 17 +

Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости выплатить компенсации гражданам, пострадавшим от войны Фото: U.S. Department of State новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль должен сохранить макроэкономическую структуру государства, а также дать армии (ЦАХАЛ) и силам безопасности безопасно вести войну в секторе Газа. Об этих экономических целях заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. «Наша первая цель — сохранить макроэкономическую структуру Израиля, чтобы экономика функционировала и не рухнула. Вторая цель — дать возможность ЦАХАЛ и силам безопасности вести войну», — сказал Нетаньяху во время заседания комиссии министров по делам общества и экономики. Его слова передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что стране необходимо сделать так, чтобы большое число мобилизованных и резервистов не пострадало. Помимо этого глава правительства сказал, что израильтян и предприятия, которые пострадали от войны с Палестиной нужно обеспечить компенсациями. Конфликт Израиля и ХАМАС обострился 7 октября, когда палестинские боевики ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства. С тех пор обе стороны подвергались обстрелам со стороны друг друга. По последним данным, из-за военных действий погибли 1400 израильтян, а 240 — находятся в плену у ХАМАС. При этом в Газе погибли 8 525 человек, заявили в минздраве анклава.

Израиль должен сохранить макроэкономическую структуру государства, а также дать армии (ЦАХАЛ) и силам безопасности безопасно вести войну в секторе Газа. Об этих экономических целях заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. «Наша первая цель — сохранить макроэкономическую структуру Израиля, чтобы экономика функционировала и не рухнула. Вторая цель — дать возможность ЦАХАЛ и силам безопасности вести войну», — сказал Нетаньяху во время заседания комиссии министров по делам общества и экономики. Его слова передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что стране необходимо сделать так, чтобы большое число мобилизованных и резервистов не пострадало. Помимо этого глава правительства сказал, что израильтян и предприятия, которые пострадали от войны с Палестиной нужно обеспечить компенсациями. Конфликт Израиля и ХАМАС обострился 7 октября, когда палестинские боевики ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства. С тех пор обе стороны подвергались обстрелам со стороны друг друга. По последним данным, из-за военных действий погибли 1400 израильтян, а 240 — находятся в плену у ХАМАС. При этом в Газе погибли 8 525 человек, заявили в минздраве анклава.