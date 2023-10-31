31 октября 2023

Нетаньяху обозначил основные экономические цели Израиля на фоне войны в Газе

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Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости выплатить компенсации гражданам, пострадавшим от войны Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль должен сохранить макроэкономическую структуру государства, а также дать армии (ЦАХАЛ) и силам безопасности безопасно вести войну в секторе Газа. Об этих экономических целях заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Наша первая цель — сохранить макроэкономическую структуру Израиля, чтобы экономика функционировала и не рухнула. Вторая цель — дать возможность ЦАХАЛ и силам безопасности вести войну», — сказал Нетаньяху во время заседания комиссии министров по делам общества и экономики. Его слова передает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что стране необходимо сделать так, чтобы большое число мобилизованных и резервистов не пострадало. Помимо этого глава правительства сказал, что израильтян и предприятия, которые пострадали от войны с Палестиной нужно обеспечить компенсациями.

Конфликт Израиля и ХАМАС обострился 7 октября, когда палестинские боевики ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства. С тех пор обе стороны подвергались обстрелам со стороны друг друга. По последним данным, из-за военных действий погибли 1400 израильтян, а 240 — находятся в плену у ХАМАС. При этом в Газе погибли 8 525 человек, заявили в минздраве анклава.

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Израиль должен сохранить макроэкономическую структуру государства, а также дать армии (ЦАХАЛ) и силам безопасности безопасно вести войну в секторе Газа. Об этих экономических целях заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. «Наша первая цель — сохранить макроэкономическую структуру Израиля, чтобы экономика функционировала и не рухнула. Вторая цель — дать возможность ЦАХАЛ и силам безопасности вести войну», — сказал Нетаньяху во время заседания комиссии министров по делам общества и экономики. Его слова передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что стране необходимо сделать так, чтобы большое число мобилизованных и резервистов не пострадало. Помимо этого глава правительства сказал, что израильтян и предприятия, которые пострадали от войны с Палестиной нужно обеспечить компенсациями. Конфликт Израиля и ХАМАС обострился 7 октября, когда палестинские боевики ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства. С тех пор обе стороны подвергались обстрелам со стороны друг друга. По последним данным, из-за военных действий погибли 1400 израильтян, а 240 — находятся в плену у ХАМАС. При этом в Газе погибли 8 525 человек, заявили в минздраве анклава.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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