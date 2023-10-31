ХАМАС заявил о намерении освободить иностранных заложников

31 октября 2023 в 23:19 Размер текста - 17 +

ХАМАС держат в заложниках около 300 иностранных граждан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа ХАМАС планирует освободить несколько иностранных граждан, удерживаемых в заложниках. Об этом заявил представитель группировки Абу Убайды. «Ряд стран через посредников вмешались в ситуацию с целью освобождения удерживаемых в Газе лиц, являющихся гражданами иностранных государств. Мы уведомили посредников о том, что мы освободим несколько иностранцев в ближайшие дни», — заявил Абу Убайды в официальном telegram-канале боевиков ХАМАС. Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. За это время представители ХАМАС взяли в заложники порядка 300 заложников, двое из них погибли в результате обстрела со стороны Израиля. Позже ХАМАС опубликовало видеообращение пленных к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

ХАМАС планирует освободить несколько иностранных граждан, удерживаемых в заложниках. Об этом заявил представитель группировки Абу Убайды. «Ряд стран через посредников вмешались в ситуацию с целью освобождения удерживаемых в Газе лиц, являющихся гражданами иностранных государств. Мы уведомили посредников о том, что мы освободим несколько иностранцев в ближайшие дни», — заявил Абу Убайды в официальном telegram-канале боевиков ХАМАС. Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. За это время представители ХАМАС взяли в заложники порядка 300 заложников, двое из них погибли в результате обстрела со стороны Израиля. Позже ХАМАС опубликовало видеообращение пленных к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.