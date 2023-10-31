ХАМАС заявил о намерении освободить иностранных заложников

ХАМАС планирует освободить несколько иностранных граждан, удерживаемых в заложниках. Об этом заявил представитель группировки Абу Убайды.
«Ряд стран через посредников вмешались в ситуацию с целью освобождения удерживаемых в Газе лиц, являющихся гражданами иностранных государств. Мы уведомили посредников о том, что мы освободим несколько иностранцев в ближайшие дни», —
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. За это время представители ХАМАС взяли в заложники порядка 300 заложников, двое из них погибли в результате обстрела со стороны Израиля. Позже ХАМАС опубликовало видеообращение пленных к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.
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