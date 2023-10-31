31 октября 2023

ХАМАС заявил о намерении освободить иностранных заложников

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , судебное заседание, арестант, арест, наручники, задержание
ХАМАС держат в заложниках около 300 иностранных граждан Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

ХАМАС планирует освободить несколько иностранных граждан, удерживаемых в заложниках. Об этом заявил представитель группировки Абу Убайды.

«Ряд стран через посредников вмешались в ситуацию с целью освобождения удерживаемых в Газе лиц, являющихся гражданами иностранных государств. Мы уведомили посредников о том, что мы освободим несколько иностранцев в ближайшие дни», — заявил Абу Убайды в официальном telegram-канале боевиков ХАМАС.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. За это время представители ХАМАС взяли в заложники порядка 300 заложников, двое из них погибли в результате обстрела со стороны Израиля. Позже ХАМАС опубликовало видеообращение пленных к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

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ХАМАС планирует освободить несколько иностранных граждан, удерживаемых в заложниках. Об этом заявил представитель группировки Абу Убайды. «Ряд стран через посредников вмешались в ситуацию с целью освобождения удерживаемых в Газе лиц, являющихся гражданами иностранных государств. Мы уведомили посредников о том, что мы освободим несколько иностранцев в ближайшие дни», — заявил Абу Убайды в официальном telegram-канале боевиков ХАМАС. Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. За это время представители ХАМАС взяли в заложники порядка 300 заложников, двое из них погибли в результате обстрела со стороны Израиля. Позже ХАМАС опубликовало видеообращение пленных к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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