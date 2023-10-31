Вaza: в кадетском училище в Подмосковье отравились более 20 человек

01 ноября 2023 в 01:54 Размер текста - 17 +

Четверо подростков доставлены в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в соцсети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В подмосковном кадетском училище «ОрелЪ» более 20 учеников обратились за медпомощью из-за симптомов отравления. Об этом сообщили в соцсети. «У более чем 20 кадетов поднялась температура, начались тошнота и понос. Позже выяснилось, что кадеты подхватили ротавирусную инфекцию», — сообщил telegram-канал Baza. Уточняется, что четверо подростков доставлены в больницу в тяжелом состоянии. URA.RU направило запрос в Минздрав Московской области. Ответ ожидается.

В подмосковном кадетском училище «ОрелЪ» более 20 учеников обратились за медпомощью из-за симптомов отравления. Об этом сообщили в соцсети. «У более чем 20 кадетов поднялась температура, начались тошнота и понос. Позже выяснилось, что кадеты подхватили ротавирусную инфекцию», — сообщил telegram-канал Baza. Уточняется, что четверо подростков доставлены в больницу в тяжелом состоянии. URA.RU направило запрос в Минздрав Московской области. Ответ ожидается.