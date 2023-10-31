Вaza: в кадетском училище в Подмосковье отравились более 20 человек

Четверо подростков доставлены в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в соцсети
В подмосковном кадетском училище «ОрелЪ» более 20 учеников обратились за медпомощью из-за симптомов отравления. Об этом сообщили в соцсети.
«У более чем 20 кадетов поднялась температура, начались тошнота и понос. Позже выяснилось, что кадеты подхватили ротавирусную инфекцию», — сообщил telegram-канал Baza. Уточняется, что четверо подростков доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
URA.RU направило запрос в Минздрав Московской области. Ответ ожидается.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!