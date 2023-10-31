31 октября 2023

Вaza: в кадетском училище в Подмосковье отравились более 20 человек

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Город. Курган, бсмп, медицина, больница, фельдшер, машина скорой помощи, скорая помощь
Четверо подростков доставлены в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в соцсети Фото:

В подмосковном кадетском училище «ОрелЪ» более 20 учеников обратились за медпомощью из-за симптомов отравления. Об этом сообщили в соцсети.

«У более чем 20 кадетов поднялась температура, начались тошнота и понос. Позже выяснилось, что кадеты подхватили ротавирусную инфекцию», — сообщил telegram-канал Baza. Уточняется, что четверо подростков доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

URA.RU направило запрос в Минздрав Московской области. Ответ ожидается.

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В подмосковном кадетском училище «ОрелЪ» более 20 учеников обратились за медпомощью из-за симптомов отравления. Об этом сообщили в соцсети. «У более чем 20 кадетов поднялась температура, начались тошнота и понос. Позже выяснилось, что кадеты подхватили ротавирусную инфекцию», — сообщил telegram-канал Baza. Уточняется, что четверо подростков доставлены в больницу в тяжелом состоянии. URA.RU направило запрос в Минздрав Московской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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