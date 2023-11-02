02 ноября 2023

Закрытые границы помогли пермячке заработать

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд обязал выплатить пермячке не только стоимость путевки, но и штраф с компенсацией Фото:

Жительница Перми в суде добилась компенсации за сорванный отпуск. При этом она получила гораздо большую сумму, чем стоила путевка в Турцию. Как рассказали в Пермском краевом суде, поездка к морю не состоялась из-за закрытых в 2022 году границ.

«В январе 2022 года пермячка приобрела путевку в Турцию на пять дней со 2 марта. В тот же день был заключен договор и оплачена полная стоимость путевки в размере 151 000 рублей. Однако в марте тур был аннулирован из-за закрытия границ. Долгожданный отдых пермячки сорвался», — говорится на сайте суда.

Попытки вернуть деньги в досудебном порядке не увенчались успехом. За это туроператор кроме стоимости путевки выплатил женщине штраф и компенсацию морального вреда. Всего сумма выплат составила 249 000 рублей.

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Жительница Перми в суде добилась компенсации за сорванный отпуск. При этом она получила гораздо большую сумму, чем стоила путевка в Турцию. Как рассказали в Пермском краевом суде, поездка к морю не состоялась из-за закрытых в 2022 году границ. «В январе 2022 года пермячка приобрела путевку в Турцию на пять дней со 2 марта. В тот же день был заключен договор и оплачена полная стоимость путевки в размере 151 000 рублей. Однако в марте тур был аннулирован из-за закрытия границ. Долгожданный отдых пермячки сорвался», — говорится на сайте суда. Попытки вернуть деньги в досудебном порядке не увенчались успехом. За это туроператор кроме стоимости путевки выплатил женщине штраф и компенсацию морального вреда. Всего сумма выплат составила 249 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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