Mash: цена на дачу Пугачевой упала в два раза

Внутри дома Пугачевой в Солнечногорске есть собственная бильярдная Фото: Анна Майорова © URA.RU

Цена на фамильную дачу российской певицы Аллы Пугачевой в подмосковном Солнечногорске упала более чем в два раза — с 225 миллионов до 100 миллионов рублей. Такие данные приводит telegram-канал Mash.

«Для Аллы Пугачевой черная пятница наступила раньше — по нашим данным, цена на фамильную дачу в подмосковном Солнечногорске упала больше чем в два раза — с 225 млн рублей до 100 млн. <…> Начальная стоимость канула в Лету в силу срочности — лишь бы найти богатея, готового получить в свое владение всю эту роскошь», — сообщает Mash.

Четырехэтажная дача Пугачевой в Солнечногорске расположена на первой береговой линии. Внутри расположен собственный кинотеатр, релакс-зона с бассейном и хаммамом, бильярдная и даже лифт, а также несколько спален, собственные спортивная и детская площадки. До недавнего времени на этой даче жил внук Пугачевой — артист Никита Пресняков. Сейчас дача пустует. Из-за участка в свое время Пугачевой пришлось даже судиться, так как от нее потребовали освободить проход к озеру для рыбаков.

Ранее в Твери заметили автомобиль Rolls-Royce, принадлежащий певице Алле Пугачевой. Фотографии автомобиля были сделаны на въезде в город со стороны Москвы через два часа и 14 минут после того, как Пугачева покинула свой дом в деревне Грязь и отправилась в Петербург.