03 ноября 2023

Стало известно текущее местоположение Пугачевой

Shot: Rolls-Royce Пугачевой замечен в Твери
© Служба новостей «URA.RU»
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Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Алла Пугачева может посетить церемонию прощания с дирижером Юрием Темиркановым, пишет Shot Фото:

В Твери заметили автомобиль Rolls-Royce, принадлежащий певице Алле Пугачевой. Фотографии автомобиля были сделаны на въезде в город со стороны Москвы.

«Rolls-Royce Аллы Пугачевой заметили в Твери», — передает telegram-канал Shot. Фото сделано через два часа и 14 минут после того, как Пугачева покинула свой дом в деревне Грязь и отправилась в Петербург. Возможно, певица посетит церемонию прощания с дирижером Юрием Темиркановым, которая состоится завтра, передали в telegram-канале.

Предполагается, что Алла Пугачева вернулась в Россию для забора документов, связанных с ее детьми, и составления дополнительного завещания. Кремль спокойно отнесся к ее приезду, несмотря на то, что она ранее покинула страну во время спецоперации. Однако представители организации «Зов народа» требуют задержать и допросить артистку.

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В Твери заметили автомобиль Rolls-Royce, принадлежащий певице Алле Пугачевой. Фотографии автомобиля были сделаны на въезде в город со стороны Москвы. «Rolls-Royce Аллы Пугачевой заметили в Твери», — передает telegram-канал Shot. Фото сделано через два часа и 14 минут после того, как Пугачева покинула свой дом в деревне Грязь и отправилась в Петербург. Возможно, певица посетит церемонию прощания с дирижером Юрием Темиркановым, которая состоится завтра, передали в telegram-канале. Предполагается, что Алла Пугачева вернулась в Россию для забора документов, связанных с ее детьми, и составления дополнительного завещания. Кремль спокойно отнесся к ее приезду, несмотря на то, что она ранее покинула страну во время спецоперации. Однако представители организации «Зов народа» требуют задержать и допросить артистку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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