Песков вспомнил пророческие слова Путина

Песков: Путин говорил Западу о последствиях равнодушия в борьбе с терроризмом

04 ноября 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Владимир Путин предупреждал о последствиях страны Запада, когда те отказывались помогать РФ бороться с терроризмом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во времена Первой Чеченской войны российский президент Владимир Путин обратился к Западу с призывом о помощи в борьбе с терроризмом. Тогда он уточнил, что если западные страны не будут помогать, то для них это решение обернется бумерангом. Эти слова оказались пророческими. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В 90-е мы слышали с Запада: нарушение прав человека в Чечне, зверства русских в Чечне. Это правда Запада. При этом зарубежные страны ни слова не говорили о терроризме и спонсировании сепаратизма с их стороны. Тогда Владимир Путин говорил: вы должны нам помогать в борьбе с терроризмом. Если вы не будете нам помогать, бумеранг к вам вернется. Так и вышло», — рассказал Дмитрий Песков во время просветительского форума «Знание». Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй отмечал, что палестинское движение ХАМАС может активизироваться на территории США. По его словам, война на Ближнем Востоке может спровоцировать рост терроризма в американской стране. Форум проходит в Москве на ВДНХ с 4 по 6 ноября. Мероприятие собрало вокруг себя лидеров общественного мнения и представителей из различных сфер страны.

Во времена Первой Чеченской войны российский президент Владимир Путин обратился к Западу с призывом о помощи в борьбе с терроризмом. Тогда он уточнил, что если западные страны не будут помогать, то для них это решение обернется бумерангом. Эти слова оказались пророческими. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В 90-е мы слышали с Запада: нарушение прав человека в Чечне, зверства русских в Чечне. Это правда Запада. При этом зарубежные страны ни слова не говорили о терроризме и спонсировании сепаратизма с их стороны. Тогда Владимир Путин говорил: вы должны нам помогать в борьбе с терроризмом. Если вы не будете нам помогать, бумеранг к вам вернется. Так и вышло», — рассказал Дмитрий Песков во время просветительского форума «Знание». Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй отмечал, что палестинское движение ХАМАС может активизироваться на территории США. По его словам, война на Ближнем Востоке может спровоцировать рост терроризма в американской стране. Форум проходит в Москве на ВДНХ с 4 по 6 ноября. Мероприятие собрало вокруг себя лидеров общественного мнения и представителей из различных сфер страны.