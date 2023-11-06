Смерть помощника Залужного обострит конфликт главкома ВСУ с Зеленским

Смерть помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова обострит конфликт между Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает журналисты Washington Post Шивон О’Грейди и Сэмми Уэстфолл.
«Многие считают президента Украины Владимира Зеленского и Залужного политическими соперниками. В последние дни этот предполагаемый разлад привлек больше внимания после того, как Залужный написал статью в Economist. <…> Зеленский публично не согласился с этой оценкой», — сказали журналисты в статье о гибели Частякова.
Ранее МВД Украины сообщило, что Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома, его 13-летний сын тяжело ранен. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже отреагировал на смерть помощника.
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