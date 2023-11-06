Смерть помощника Залужного обострит конфликт главкома ВСУ с Зеленским

07 ноября 2023 в 06:17 Размер текста - 17 +

Журналисты отметили, что разлад между Зеленским и Залужным привлек больше внимания из-за статьи главкома ВСУ в The Economist Фото: Официальный сайт президента Украины Смерть помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова обострит конфликт между Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает журналисты Washington Post Шивон О’Грейди и Сэмми Уэстфолл. «Многие считают президента Украины Владимира Зеленского и Залужного политическими соперниками. В последние дни этот предполагаемый разлад привлек больше внимания после того, как Залужный написал статью в Economist. <…> Зеленский публично не согласился с этой оценкой», — сказали журналисты в статье о гибели Частякова. Ранее МВД Украины сообщило, что Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома, его 13-летний сын тяжело ранен. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже отреагировал на смерть помощника.

Смерть помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова обострит конфликт между Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает журналисты Washington Post Шивон О’Грейди и Сэмми Уэстфолл. «Многие считают президента Украины Владимира Зеленского и Залужного политическими соперниками. В последние дни этот предполагаемый разлад привлек больше внимания после того, как Залужный написал статью в Economist. <…> Зеленский публично не согласился с этой оценкой», — сказали журналисты в статье о гибели Частякова. Ранее МВД Украины сообщило, что Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома, его 13-летний сын тяжело ранен. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже отреагировал на смерть помощника.