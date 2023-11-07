Суд ЕС оставил в силе санкции против пермского миллиардера Дмитрия Мазепина

08 ноября 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Суд Евросоюза отклонил доводы о снятии санкций Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейский суд общей юрисдикции оставил в силе санкции против пермского миллиардера и основателя компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина. Это решение может быть обжаловано в течение двух месяцев. «Европейский суд отклонил доводы о снятии санкций, которые были выдвинуты защитой господина Мазепина. Ему был предоставлен полный доступ к материалам его дела, что позволило ему легко понять, в чем его обвиняют, и иметь возможность защищать себя», — сообщается в решении суда. После начала спецоперации РФ на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Миллиардер Дмитрий Мазепин попал в санкционный список Евросоюза как владелец компании «Уралхим», производящей минеральные удобрения. Чтобы вывести «Уралхим» из-под санкций, Мазепин уволился с должности директора корпорации и продал контрольный пакет акций.

Европейский суд общей юрисдикции оставил в силе санкции против пермского миллиардера и основателя компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина. Это решение может быть обжаловано в течение двух месяцев. «Европейский суд отклонил доводы о снятии санкций, которые были выдвинуты защитой господина Мазепина. Ему был предоставлен полный доступ к материалам его дела, что позволило ему легко понять, в чем его обвиняют, и иметь возможность защищать себя», — сообщается в решении суда. После начала спецоперации РФ на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Миллиардер Дмитрий Мазепин попал в санкционный список Евросоюза как владелец компании «Уралхим», производящей минеральные удобрения. Чтобы вывести «Уралхим» из-под санкций, Мазепин уволился с должности директора корпорации и продал контрольный пакет акций.