07 ноября 2023

Суд ЕС оставил в силе санкции против пермского миллиардера Дмитрия Мазепина

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Здания, жанры. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, флаг, европейский союз
Суд Евросоюза отклонил доводы о снятии санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейский суд общей юрисдикции оставил в силе санкции против пермского миллиардера и основателя компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина. Это решение может быть обжаловано в течение двух месяцев.

«Европейский суд отклонил доводы о снятии санкций, которые были выдвинуты защитой господина Мазепина. Ему был предоставлен полный доступ к материалам его дела, что позволило ему легко понять, в чем его обвиняют, и иметь возможность защищать себя», — сообщается в решении суда.

После начала спецоперации РФ на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Миллиардер Дмитрий Мазепин попал в санкционный список Евросоюза как владелец компании «Уралхим», производящей минеральные удобрения. Чтобы вывести «Уралхим» из-под санкций, Мазепин уволился с должности директора корпорации и продал контрольный пакет акций.

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Европейский суд общей юрисдикции оставил в силе санкции против пермского миллиардера и основателя компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина. Это решение может быть обжаловано в течение двух месяцев. «Европейский суд отклонил доводы о снятии санкций, которые были выдвинуты защитой господина Мазепина. Ему был предоставлен полный доступ к материалам его дела, что позволило ему легко понять, в чем его обвиняют, и иметь возможность защищать себя», — сообщается в решении суда. После начала спецоперации РФ на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Миллиардер Дмитрий Мазепин попал в санкционный список Евросоюза как владелец компании «Уралхим», производящей минеральные удобрения. Чтобы вывести «Уралхим» из-под санкций, Мазепин уволился с должности директора корпорации и продал контрольный пакет акций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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