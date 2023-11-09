Политика Власть Помощник президента Левитин в Челябинске заявил о неуязвимости России. Фото, видео 10 ноября 2023 в 13:38 Размер текста - 17 + Игорь Левитин назвал три причины, по которым Россию нельзя сдерживать извне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Помощник президента РФ Игорь Левитин выступил на Русском экономическом форуме, который проходит в Челябинске. Левитин заявил, что сдерживать Россию извне невозможно, с места событий 10 ноября сообщил корреспондент URA.RU. «Искусственно сдерживать развитие России извне невозможно. Во-первых, это самая большая страна по территории, во-вторых, одна из крупнейших экономик в мире, в-третьих, невозможно игнорировать наше геостратегическое положение. Россия находится на перекрестке важнейших логистических маршрутов „Север — Юг“ и „Запад — Восток“», — заявил Левитин. Также помощник президента заявил, что в условиях внешнего давления россияне максимально консолидировались и сосредоточились и учатся эффективно использовать внутренние ресурсы. Многое из того, что раньше закупалось за рубежом, производится в России. Страна реализует свои экономические планы, планы социального развития. Русский экономический форум проходит в Челябинске с 9 по 11 ноября. 10 ноября — центральный день форума. Свое заявление Левитин сделал в ходе панельной дискуссии «Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России». Помощник президента РФ Игорь Левитин выступил на Русском экономическом форуме, который проходит в Челябинске. Левитин заявил, что сдерживать Россию извне невозможно, с места событий 10 ноября сообщил корреспондент URA.RU. «Искусственно сдерживать развитие России извне невозможно. Во-первых, это самая большая страна по территории, во-вторых, одна из крупнейших экономик в мире, в-третьих, невозможно игнорировать наше геостратегическое положение. Россия находится на перекрестке важнейших логистических маршрутов „Север — Юг“ и „Запад — Восток“», — заявил Левитин. Также помощник президента заявил, что в условиях внешнего давления россияне максимально консолидировались и сосредоточились и учатся эффективно использовать внутренние ресурсы. Многое из того, что раньше закупалось за рубежом, производится в России. Страна реализует свои экономические планы, планы социального развития. Русский экономический форум проходит в Челябинске с 9 по 11 ноября. 10 ноября — центральный день форума. Свое заявление Левитин сделал в ходе панельной дискуссии «Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям