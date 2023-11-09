Помощник президента РФ Игорь Левитин выступил на Русском экономическом форуме, который проходит в Челябинске. Левитин заявил, что сдерживать Россию извне невозможно, с места событий 10 ноября сообщил корреспондент URA.RU.
«Искусственно сдерживать развитие России извне невозможно. Во-первых, это самая большая страна по территории, во-вторых, одна из крупнейших экономик в мире, в-третьих, невозможно игнорировать наше геостратегическое положение. Россия находится на перекрестке важнейших логистических маршрутов „Север — Юг“ и „Запад — Восток“», — заявил Левитин.
Также помощник президента заявил, что в условиях внешнего давления россияне максимально консолидировались и сосредоточились и учатся эффективно использовать внутренние ресурсы. Многое из того, что раньше закупалось за рубежом, производится в России. Страна реализует свои экономические планы, планы социального развития.
Русский экономический форум проходит в Челябинске с 9 по 11 ноября. 10 ноября — центральный день форума. Свое заявление Левитин сделал в ходе панельной дискуссии «Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России».
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