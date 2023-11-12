Раду призвали признать Белоруссию «оккупированной РФ территорией»

Украинское депутатское объединение «За демократическую Беларусь» призвали Верховную Раду Украины признать республику Беларусь «оккупированной Россией». С соответствующей инициативой обратился народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
«Межфракционное депутатское объединение „За демократическую Беларусь“ призывает Верховную Раду признать Беларусь „оккупированной Россией“», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Соответствующее обращение он направил в адрес Рады.
В конце октября президент республики Беларусь Алексанедр Лукашенко вновь призывал Россию и Украину сесть за стол переговоров. Он отметил, что с ограничением американской поддержки, для Киева пришло время разрешать конфликт мирным путем. Беларусь также приостановила соглашение с Украиной о защите прав переселенцев.
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