Раду призвали признать Белоруссию «оккупированной РФ территорией»

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Верховная Рада Украины, верховна рада, верховная рада, украина, парламент
Раду призвали признать Беларусь страной, «оккупированной Россией», заявил Алексей Гончаренко Фото:

Украинское депутатское объединение «За демократическую Беларусь» призвали Верховную Раду Украины признать республику Беларусь «оккупированной Россией». С соответствующей инициативой обратился народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

«Межфракционное депутатское объединение „За демократическую Беларусь“ призывает Верховную Раду признать Беларусь „оккупированной Россией“», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Соответствующее обращение он направил в адрес Рады.

В конце октября президент республики Беларусь Алексанедр Лукашенко вновь призывал Россию и Украину сесть за стол переговоров. Он отметил, что с ограничением американской поддержки, для Киева пришло время разрешать конфликт мирным путем. Беларусь также приостановила соглашение с Украиной о защите прав переселенцев.

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Украинское депутатское объединение «За демократическую Беларусь» призвали Верховную Раду Украины признать республику Беларусь «оккупированной Россией». С соответствующей инициативой обратился народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. «Межфракционное депутатское объединение „За демократическую Беларусь“ призывает Верховную Раду признать Беларусь „оккупированной Россией“», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Соответствующее обращение он направил в адрес Рады. В конце октября президент республики Беларусь Алексанедр Лукашенко вновь призывал Россию и Украину сесть за стол переговоров. Он отметил, что с ограничением американской поддержки, для Киева пришло время разрешать конфликт мирным путем. Беларусь также приостановила соглашение с Украиной о защите прав переселенцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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