Беларусь приостановила соглашение с Украиной, действовавшее 20 лет

Беларусь приостановила соглашение с Украиной о защите прав переселенцев
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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко приостановил действие соглашения о защите прав переселенцев с Украиной Фото:

Действие соглашения Беларуси с Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей приостановлено. Об этом стало известно из соответствующего указа белорусского президента Александра Лукашенко. Соглашение действовало с 2003 года.

«Приостановить действие соглашения между Республикой Беларусь и Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей», — говорится в тексте указа. Отмечается, что парламент страны принял этот закон 19 сентября. Таким образом, соглашение, подписанное в Минске 19 марта 2003 года, временно приостанавливает свое действие.

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Действие соглашения Беларуси с Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей приостановлено. Об этом стало известно из соответствующего указа белорусского президента Александра Лукашенко. Соглашение действовало с 2003 года. «Приостановить действие соглашения между Республикой Беларусь и Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей», — говорится в тексте указа. Отмечается, что парламент страны принял этот закон 19 сентября. Таким образом, соглашение, подписанное в Минске 19 марта 2003 года, временно приостанавливает свое действие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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