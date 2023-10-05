Беларусь приостановила соглашение с Украиной, действовавшее 20 лет

Беларусь приостановила соглашение с Украиной о защите прав переселенцев

Александр Лукашенко приостановил действие соглашения о защите прав переселенцев с Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Действие соглашения Беларуси с Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей приостановлено. Об этом стало известно из соответствующего указа белорусского президента Александра Лукашенко. Соглашение действовало с 2003 года.