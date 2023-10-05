Беларусь приостановила соглашение с Украиной, действовавшее 20 лет

Александр Лукашенко приостановил действие соглашения о защите прав переселенцев с Украиной
Действие соглашения Беларуси с Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей приостановлено. Об этом стало известно из соответствующего указа белорусского президента Александра Лукашенко. Соглашение действовало с 2003 года.
«Приостановить действие соглашения между Республикой Беларусь и Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей», —
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