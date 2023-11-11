11 ноября 2023

В Екатеринбурге водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, дтп, авария
Женщина доставлена в медицинское учреждение Фото:

На Полевском тракте, 16 в Екатеринбурге водитель иномарки сбил 43-летнюю женщину, которая шла по пешеходному переходу. Она получила тяжелые травмы.

«Водитель автомобиля Datsun, двигаясь по Полевскому тракту, допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу», — сообщили URA.RU в ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. Женщину 1980 года рождения доставили в больницу.

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На Полевском тракте, 16 в Екатеринбурге водитель иномарки сбил 43-летнюю женщину, которая шла по пешеходному переходу. Она получила тяжелые травмы. «Водитель автомобиля Datsun, двигаясь по Полевскому тракту, допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу», — сообщили URA.RU в ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. Женщину 1980 года рождения доставили в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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