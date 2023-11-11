В Екатеринбурге водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе

Женщина доставлена в медицинское учреждение
На Полевском тракте, 16 в Екатеринбурге водитель иномарки сбил 43-летнюю женщину, которая шла по пешеходному переходу. Она получила тяжелые травмы.
«Водитель автомобиля Datsun, двигаясь по Полевскому тракту, допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу», — сообщили URA.RU в ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. Женщину 1980 года рождения доставили в больницу.
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