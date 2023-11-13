В Нижневартовске неадекватный мужчина шел по дороге и что-то выкрикивал. Видео

14 ноября 2023 в 01:54 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске задержали мужчину в камуфляже Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) неизвестный мужчина в камуфляже ходил по дороге и что-то выкрикивал. Об этом сообщили очевидцы. «В полночь у перекрестка 60 лет Октября и Дружбы народов ходил и орал какой-то неадекват в камуфляже. Скорее всего он был под веществами», — слова очевидца передал telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». Он также дополнил, что мужчину быстро приняли сотрудники полиции. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. Ответ ожидается.

В Нижневартовске (ХМАО) неизвестный мужчина в камуфляже ходил по дороге и что-то выкрикивал. Об этом сообщили очевидцы. «В полночь у перекрестка 60 лет Октября и Дружбы народов ходил и орал какой-то неадекват в камуфляже. Скорее всего он был под веществами», — слова очевидца передал telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». Он также дополнил, что мужчину быстро приняли сотрудники полиции. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. Ответ ожидается.