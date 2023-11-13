13 ноября 2023

В Нижневартовске неадекватный мужчина шел по дороге и что-то выкрикивал. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске задержали мужчину в камуфляже Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) неизвестный мужчина в камуфляже ходил по дороге и что-то выкрикивал. Об этом сообщили очевидцы.

«В полночь у перекрестка 60 лет Октября и Дружбы народов ходил и орал какой-то неадекват в камуфляже. Скорее всего он был под веществами», — слова очевидца передал telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». Он также дополнил, что мужчину быстро приняли сотрудники полиции.

URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) неизвестный мужчина в камуфляже ходил по дороге и что-то выкрикивал. Об этом сообщили очевидцы. «В полночь у перекрестка 60 лет Октября и Дружбы народов ходил и орал какой-то неадекват в камуфляже. Скорее всего он был под веществами», — слова очевидца передал telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». Он также дополнил, что мужчину быстро приняли сотрудники полиции. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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