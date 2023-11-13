В гараже Екатеринбурга сгорела иномарка

14 ноября 2023 в 02:40 Размер текста - 17 +

На тушение пожара приехали две единицы спецтехники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в частном гараже на улице Восточная сгорел автомобиль Chevrolet. В тушении пожара приняли участие две единицы спецтехники и семь сотрудников МЧС, рассказали в пресс-службе ведомства. «В 17:56 часов поступило сообщение о пожаре в гаражном кооперативе на улице Восточная. На площади 40 квадратных метров сгорел автомобиль Chevrolet Lacetti, повреждена внутренняя отделка в частном боксе, повреждены строительные материалы и внутренняя отделка двух частных боксов. Тушили пожар семь человек личного состава и две единицы спецтехники», — сказано в сообщении. В 18:34 часов сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь. К 20:43 часам были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.

В Екатеринбурге в частном гараже на улице Восточная сгорел автомобиль Chevrolet. В тушении пожара приняли участие две единицы спецтехники и семь сотрудников МЧС, рассказали в пресс-службе ведомства. «В 17:56 часов поступило сообщение о пожаре в гаражном кооперативе на улице Восточная. На площади 40 квадратных метров сгорел автомобиль Chevrolet Lacetti, повреждена внутренняя отделка в частном боксе, повреждены строительные материалы и внутренняя отделка двух частных боксов. Тушили пожар семь человек личного состава и две единицы спецтехники», — сказано в сообщении. В 18:34 часов сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь. К 20:43 часам были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.