13 ноября 2023

В гараже Екатеринбурга сгорела иномарка

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, учения мчс, областная больница
На тушение пожара приехали две единицы спецтехники Фото:

В Екатеринбурге в частном гараже на улице Восточная сгорел автомобиль Chevrolet. В тушении пожара приняли участие две единицы спецтехники и семь сотрудников МЧС, рассказали в пресс-службе ведомства.

«В 17:56 часов поступило сообщение о пожаре в гаражном кооперативе на улице Восточная. На площади 40 квадратных метров сгорел автомобиль Chevrolet Lacetti, повреждена внутренняя отделка в частном боксе, повреждены строительные материалы и внутренняя отделка двух частных боксов. Тушили пожар семь человек личного состава и две единицы спецтехники», — сказано в сообщении.

В 18:34 часов сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь. К 20:43 часам были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.

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В Екатеринбурге в частном гараже на улице Восточная сгорел автомобиль Chevrolet. В тушении пожара приняли участие две единицы спецтехники и семь сотрудников МЧС, рассказали в пресс-службе ведомства. «В 17:56 часов поступило сообщение о пожаре в гаражном кооперативе на улице Восточная. На площади 40 квадратных метров сгорел автомобиль Chevrolet Lacetti, повреждена внутренняя отделка в частном боксе, повреждены строительные материалы и внутренняя отделка двух частных боксов. Тушили пожар семь человек личного состава и две единицы спецтехники», — сказано в сообщении. В 18:34 часов сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь. К 20:43 часам были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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