Известия» узнали, как обезопасить себя от хакеров при просмотре эротики

14 ноября 2023 в 03:01 Размер текста - 17 +

Мужчины чаще попадаются в сети хакеров, заражающих компьютеры вирусами через рекламу эротики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Эксперты дали советы россиянам, как обезопасить свои компьютеры и гаджеты от заражения вирусами во время просмотра эротического контента в интернете. Мнения специалистов по этой проблеме опубликовали «Известия». «Не надо скачивать приложения из сторонних источников, а также использовать защитные решения, в том числе на смартфонах. Они предупредят, если человек попытается перейти на фишинговый или скам-ресурс, а также установит вредоносную программу. Если же вы уже перешли по одной из ссылок с эротическим подтекстом и поняли, что что-то пошло не так, важно принять несколько мер», — передают «Известия» рекомендации эксперта Дмитрия Галова. По мнению эксперта по кибербезопасности Екатерины Старостиной, необходимо, во-первых, не паниковать и прервать взаимодействие с подозрительным сайтом. Во-вторых, нужно немедленно обновить антивирусное программное обеспечение, провести полное сканирование своего устройства, а затем изменить пароли во всех своих онлайн-аккаунтах и следить за возможными подозрительными активностями. Дмитрий Овчинников советует самый безопасный вариант — переход по ссылкам из эротической рекламы с использованием виртуальной машины и приватного режима браузера. При этом нельзя заходить в свои аккаунты в социальных сетях или вводить личный номер телефона. Ранее мэрии и суды в регионах РФ были атакованы новым кибервирусом, получившим название CryWiper. Программа, попадая в систему компьютера, шифрует существующие файлы, после чего на экране появляется сообщение с требованием заплатить выкуп в полмиллиона рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Эксперты дали советы россиянам, как обезопасить свои компьютеры и гаджеты от заражения вирусами во время просмотра эротического контента в интернете. Мнения специалистов по этой проблеме опубликовали «Известия». «Не надо скачивать приложения из сторонних источников, а также использовать защитные решения, в том числе на смартфонах. Они предупредят, если человек попытается перейти на фишинговый или скам-ресурс, а также установит вредоносную программу. Если же вы уже перешли по одной из ссылок с эротическим подтекстом и поняли, что что-то пошло не так, важно принять несколько мер», — передают «Известия» рекомендации эксперта Дмитрия Галова. По мнению эксперта по кибербезопасности Екатерины Старостиной, необходимо, во-первых, не паниковать и прервать взаимодействие с подозрительным сайтом. Во-вторых, нужно немедленно обновить антивирусное программное обеспечение, провести полное сканирование своего устройства, а затем изменить пароли во всех своих онлайн-аккаунтах и следить за возможными подозрительными активностями. Дмитрий Овчинников советует самый безопасный вариант — переход по ссылкам из эротической рекламы с использованием виртуальной машины и приватного режима браузера. При этом нельзя заходить в свои аккаунты в социальных сетях или вводить личный номер телефона. Ранее мэрии и суды в регионах РФ были атакованы новым кибервирусом, получившим название CryWiper. Программа, попадая в систему компьютера, шифрует существующие файлы, после чего на экране появляется сообщение с требованием заплатить выкуп в полмиллиона рублей.