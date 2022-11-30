«Известия»: безопасность госструктур РФ оказалась под угрозой из-за нового вируса

01 декабря 2022 в 05:00 Размер текста - 17 +

В России обнаружен новый кибервирус, сообщил Федор Синицын Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мэрии и суды в регионах РФ атакованы новым кибервирусом, получившим название CryWiper. Программа, попадая в систему компьютера, шифрует существующие файлы, после чего на экране появляется сообщение с требованием заплатить выкуп в полмиллиона рублей. «CryWiper портит файлы. Злоумышленники оставляют адрес электронной почты и биткоин-адрес кошелька, указав сумму за расшифровку в более 500 тысяч рублей», — поясняет в беседе с «Известиями» эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Федор Синицын. Даже если перевести киберпреступникам указанную сумму, зараженные файлы не будут восстановлены. Они удалятся безвозвратно. Эксперт отмечает, что в этом и заключается «злой умысел» хакеров. Для защиты от постороннего вмешательства в систему Синицын рекомендует использовать технологию резервного копирования и ограничить доступ к инфраструктуре организации. По мнению собеседников газеты, количество подобных инцидентов будет только расти. Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали, что VPN-сервисы могут повысить кибербезопасность пользователей,, но время от времени и они подвергаются атаке хакеров, из-за чего в «даркнете» оказываются миллионы учетных записей. Российские специалисты по киберпреступлениям обнаружили в августе новую кибергруппировку, которая занимается хакерскими атаками на разные страны мира. Россия попала в их число. Киберпреступники нападают на системы оборонных предприятий и государственных учреждений, об этом URA.RU уже писало. Корреспонденты агентства сообщали также о том, что хакеры предпринимали попытки атаки на систему онлайн-голосования Москвы в период сентябрьского трехдневного голосования. А чуть позже киберпреступники из Украины атаковали российскую платежную систему «Мир». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрии и суды в регионах РФ атакованы новым кибервирусом, получившим название CryWiper. Программа, попадая в систему компьютера, шифрует существующие файлы, после чего на экране появляется сообщение с требованием заплатить выкуп в полмиллиона рублей. «CryWiper портит файлы. Злоумышленники оставляют адрес электронной почты и биткоин-адрес кошелька, указав сумму за расшифровку в более 500 тысяч рублей», — поясняет в беседе с «Известиями» эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Федор Синицын. Даже если перевести киберпреступникам указанную сумму, зараженные файлы не будут восстановлены. Они удалятся безвозвратно. Эксперт отмечает, что в этом и заключается «злой умысел» хакеров. Для защиты от постороннего вмешательства в систему Синицын рекомендует использовать технологию резервного копирования и ограничить доступ к инфраструктуре организации. По мнению собеседников газеты, количество подобных инцидентов будет только расти. Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали, что VPN-сервисы могут повысить кибербезопасность пользователей,, но время от времени и они подвергаются атаке хакеров, из-за чего в «даркнете» оказываются миллионы учетных записей. Российские специалисты по киберпреступлениям обнаружили в августе новую кибергруппировку, которая занимается хакерскими атаками на разные страны мира. Россия попала в их число. Киберпреступники нападают на системы оборонных предприятий и государственных учреждений, об этом URA.RU уже писало. Корреспонденты агентства сообщали также о том, что хакеры предпринимали попытки атаки на систему онлайн-голосования Москвы в период сентябрьского трехдневного голосования. А чуть позже киберпреступники из Украины атаковали российскую платежную систему «Мир».