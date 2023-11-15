Le Figaro: Макрону направили «ноту несогласия» из-за слов о войне в Газе

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Европейские политики. stock, stock, Эмманюэль Макрон
Французские дипломаты осудили позицию Эммануэля Макрона, который поддержал Израиль в войне с ХАМАС Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Порядка 10 французских послов в странах Ближнего Востока и Северной Африки в письме выразили сожаление в адрес позиции лидера Франции Эммануэля Макрона. Он всесторонне поддерживает Израиль в противостоянии с палестинской группировкой ХАМАС. Указанное обращение можно назвать «нотой несогласия», пояснил представитель французского МИДа.

«Письмо (дипломатов к Макрону — прим. URA.RU) направлено в МИД Франции и Елисейский дворец. Его можно назвать „нотой несогласия“. Позиция Парижа в отношении войны неверно истолковывается на Ближнем Востоке и противоречит традиционному подходу французских лидеров, которые всегда искали баланс между Израилем и Палестиной. <…> Франция теряет влияние на регион, доверие ослабевает. Все это является результатом позиций, которую занял президент Макрон», — пояснил источник в беседе с изданием Le Figaro.

Макрон открыто высказывается в поддержку Израиля, когда речь заходит о конфликте на Ближнем Востоке. Он создал коалицию против движения ХАМАС, чтобы доказать самостоятельность Франции в международных вопросах, передает «Национальная служба новостей». При этом в интервью BBC Макрон заявил, что ракетные удары Израиля по сектору Газа нелегитимны и не имеют оправдания, сообщает RT.

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Порядка 10 французских послов в странах Ближнего Востока и Северной Африки в письме выразили сожаление в адрес позиции лидера Франции Эммануэля Макрона. Он всесторонне поддерживает Израиль в противостоянии с палестинской группировкой ХАМАС. Указанное обращение можно назвать «нотой несогласия», пояснил представитель французского МИДа. «Письмо (дипломатов к Макрону — прим. URA.RU) направлено в МИД Франции и Елисейский дворец. Его можно назвать „нотой несогласия“. Позиция Парижа в отношении войны неверно истолковывается на Ближнем Востоке и противоречит традиционному подходу французских лидеров, которые всегда искали баланс между Израилем и Палестиной. <…> Франция теряет влияние на регион, доверие ослабевает. Все это является результатом позиций, которую занял президент Макрон», — пояснил источник в беседе с изданием Le Figaro. Макрон открыто высказывается в поддержку Израиля, когда речь заходит о конфликте на Ближнем Востоке. Он создал коалицию против движения ХАМАС, чтобы доказать самостоятельность Франции в международных вопросах, передает «Национальная служба новостей». При этом в интервью BBC Макрон заявил, что ракетные удары Израиля по сектору Газа нелегитимны и не имеют оправдания, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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