Le Figaro: Макрону направили «ноту несогласия» из-за слов о войне в Газе

15 ноября 2023 в 05:31 Размер текста - 17 +

Французские дипломаты осудили позицию Эммануэля Макрона, который поддержал Израиль в войне с ХАМАС Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Порядка 10 французских послов в странах Ближнего Востока и Северной Африки в письме выразили сожаление в адрес позиции лидера Франции Эммануэля Макрона. Он всесторонне поддерживает Израиль в противостоянии с палестинской группировкой ХАМАС. Указанное обращение можно назвать «нотой несогласия», пояснил представитель французского МИДа. «Письмо (дипломатов к Макрону — прим. URA.RU) направлено в МИД Франции и Елисейский дворец. Его можно назвать „нотой несогласия“. Позиция Парижа в отношении войны неверно истолковывается на Ближнем Востоке и противоречит традиционному подходу французских лидеров, которые всегда искали баланс между Израилем и Палестиной. <…> Франция теряет влияние на регион, доверие ослабевает. Все это является результатом позиций, которую занял президент Макрон», — пояснил источник в беседе с изданием Le Figaro. Макрон открыто высказывается в поддержку Израиля, когда речь заходит о конфликте на Ближнем Востоке. Он создал коалицию против движения ХАМАС, чтобы доказать самостоятельность Франции в международных вопросах, передает «Национальная служба новостей». При этом в интервью BBC Макрон заявил, что ракетные удары Израиля по сектору Газа нелегитимны и не имеют оправдания, сообщает RT.

Порядка 10 французских послов в странах Ближнего Востока и Северной Африки в письме выразили сожаление в адрес позиции лидера Франции Эммануэля Макрона. Он всесторонне поддерживает Израиль в противостоянии с палестинской группировкой ХАМАС. Указанное обращение можно назвать «нотой несогласия», пояснил представитель французского МИДа. «Письмо (дипломатов к Макрону — прим. URA.RU) направлено в МИД Франции и Елисейский дворец. Его можно назвать „нотой несогласия“. Позиция Парижа в отношении войны неверно истолковывается на Ближнем Востоке и противоречит традиционному подходу французских лидеров, которые всегда искали баланс между Израилем и Палестиной. <…> Франция теряет влияние на регион, доверие ослабевает. Все это является результатом позиций, которую занял президент Макрон», — пояснил источник в беседе с изданием Le Figaro. Макрон открыто высказывается в поддержку Израиля, когда речь заходит о конфликте на Ближнем Востоке. Он создал коалицию против движения ХАМАС, чтобы доказать самостоятельность Франции в международных вопросах, передает «Национальная служба новостей». При этом в интервью BBC Макрон заявил, что ракетные удары Израиля по сектору Газа нелегитимны и не имеют оправдания, сообщает RT.