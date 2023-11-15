Два челябинских школьника стали участника шоу «Умнее всех» на «Пятнице». Фото

16 ноября 2023 в 10:13 Размер текста - 17 +

На интеллектуальное шоу приехали подростки из Миасского и Челябинска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Два школьника из Челябинской области стали героями нового выпуска программы «Умнее всех» на канале «Пятница». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала. «Участниками нового выпуска стали 14-летняя Марина Гулымнова из села Миасское (Челябинская область) и 13-летний Арсений Главлюк из города Челябинск. Марина увлекается океанологией и педагогикой, а Арсений — финалист интеллектуальной игры „Лига знаний“ и победитель множества школьных олимпиад», — рассказали URA.RU в пресс-службе Выпуск с челябинцами выйдет на канале вечером 16 ноября. Серия с ребятами стала восьмой во втором сезоне шоу. Арсений Главлюк из Челябинска до шоу был финалистом интеллектуальной игры «Лига знаний» фото: пресс-служба телеканала «Пятница!» Марина Гулымнова приехала на шоу из села Миасское фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»

Два школьника из Челябинской области стали героями нового выпуска программы «Умнее всех» на канале «Пятница». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала. «Участниками нового выпуска стали 14-летняя Марина Гулымнова из села Миасское (Челябинская область) и 13-летний Арсений Главлюк из города Челябинск. Марина увлекается океанологией и педагогикой, а Арсений — финалист интеллектуальной игры „Лига знаний“ и победитель множества школьных олимпиад», — рассказали URA.RU в пресс-службе Выпуск с челябинцами выйдет на канале вечером 16 ноября. Серия с ребятами стала восьмой во втором сезоне шоу.