На интеллектуальное шоу приехали подростки из Миасского и Челябинска
Два школьника из Челябинской области стали героями нового выпуска программы «Умнее всех» на канале «Пятница». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала.
«Участниками нового выпуска стали 14-летняя Марина Гулымнова из села Миасское (Челябинская область) и 13-летний Арсений Главлюк из города Челябинск. Марина увлекается океанологией и педагогикой, а Арсений — финалист интеллектуальной игры „Лига знаний“ и победитель множества школьных олимпиад», — рассказали URA.RU в пресс-службе
Выпуск с челябинцами выйдет на канале вечером 16 ноября. Серия с ребятами стала восьмой во втором сезоне шоу.
Арсений Главлюк из Челябинска до шоу был финалистом интеллектуальной игры «Лига знаний»
Марина Гулымнова приехала на шоу из села Миасское
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