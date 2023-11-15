15 ноября 2023

Два челябинских школьника стали участника шоу «Умнее всех» на «Пятнице». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Курган, школа, школьники, ученики, уроки
На интеллектуальное шоу приехали подростки из Миасского и Челябинска Фото:

Два школьника из Челябинской области стали героями нового выпуска программы «Умнее всех» на канале «Пятница». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала.

«Участниками нового выпуска стали 14-летняя Марина Гулымнова из села Миасское (Челябинская область) и 13-летний Арсений Главлюк из города Челябинск. Марина увлекается океанологией и педагогикой, а Арсений — финалист интеллектуальной игры „Лига знаний“ и победитель множества школьных олимпиад», — рассказали URA.RU в пресс-службе

Выпуск с челябинцами выйдет на канале вечером 16 ноября. Серия с ребятами стала восьмой во втором сезоне шоу.

Арсений Главлюк из Челябинска до шоу был финалистом интеллектуальной игры «Лига знаний»
Арсений Главлюк из Челябинска до шоу был финалистом интеллектуальной игры «Лига знаний»
Марина Гулымнова приехала на шоу из села Миасское
Марина Гулымнова приехала на шоу из села Миасское

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Два школьника из Челябинской области стали героями нового выпуска программы «Умнее всех» на канале «Пятница». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала. «Участниками нового выпуска стали 14-летняя Марина Гулымнова из села Миасское (Челябинская область) и 13-летний Арсений Главлюк из города Челябинск. Марина увлекается океанологией и педагогикой, а Арсений — финалист интеллектуальной игры „Лига знаний“ и победитель множества школьных олимпиад», — рассказали URA.RU в пресс-службе Выпуск с челябинцами выйдет на канале вечером 16 ноября. Серия с ребятами стала восьмой во втором сезоне шоу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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