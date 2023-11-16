16 ноября 2023

Власти ХМАО готовятся запустить регулярные рейсы беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый в России беспилотник, распечатанный на 3D-принтере. ИННОПРОМ-2016. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ. Екатеринбург
Югорские власти организуют воздушные коридоры для БПЛА Фото:

Власти ХМАО планируют запустить регулярные полеты беспилотников к 2025 году с центром координации в окружной столице. Информацию опубликовала пресс-служба окружной думы на своей странице «Вконтакте» со ссылкой на депутата Андрея Осадчука.

«На старте планируется организовать транспортный коридор для БПЛА, курсирующих по маршруту Ханты-Мансийск — Нягань. Открыть этот маршрут планируют через два года. С 2025 года начнутся регулярные полеты беспилотников, а к 2030 году предполагается создать в округе 86 пунктов мониторинга», — указано в публикации.

Рейсы будут возможны, если в округе примут концепцию развития беспилотников. Это поможет частично решить проблему с доставкой грузов в труднодоступные районы Югры. Ожидается, что проект будет финансироваться из федерального и окружного бюджета, кроме того, планируется и вливание частных инвестиционных капиталов.

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Власти ХМАО планируют запустить регулярные полеты беспилотников к 2025 году с центром координации в окружной столице. Информацию опубликовала пресс-служба окружной думы на своей странице «Вконтакте» со ссылкой на депутата Андрея Осадчука. «На старте планируется организовать транспортный коридор для БПЛА, курсирующих по маршруту Ханты-Мансийск — Нягань. Открыть этот маршрут планируют через два года. С 2025 года начнутся регулярные полеты беспилотников, а к 2030 году предполагается создать в округе 86 пунктов мониторинга», — указано в публикации. Рейсы будут возможны, если в округе примут концепцию развития беспилотников. Это поможет частично решить проблему с доставкой грузов в труднодоступные районы Югры. Ожидается, что проект будет финансироваться из федерального и окружного бюджета, кроме того, планируется и вливание частных инвестиционных капиталов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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