Власти ХМАО готовятся запустить регулярные рейсы беспилотников

17 ноября 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Югорские власти организуют воздушные коридоры для БПЛА Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти ХМАО планируют запустить регулярные полеты беспилотников к 2025 году с центром координации в окружной столице. Информацию опубликовала пресс-служба окружной думы на своей странице «Вконтакте» со ссылкой на депутата Андрея Осадчука. «На старте планируется организовать транспортный коридор для БПЛА, курсирующих по маршруту Ханты-Мансийск — Нягань. Открыть этот маршрут планируют через два года. С 2025 года начнутся регулярные полеты беспилотников, а к 2030 году предполагается создать в округе 86 пунктов мониторинга», — указано в публикации. Рейсы будут возможны, если в округе примут концепцию развития беспилотников. Это поможет частично решить проблему с доставкой грузов в труднодоступные районы Югры. Ожидается, что проект будет финансироваться из федерального и окружного бюджета, кроме того, планируется и вливание частных инвестиционных капиталов.

Власти ХМАО планируют запустить регулярные полеты беспилотников к 2025 году с центром координации в окружной столице. Информацию опубликовала пресс-служба окружной думы на своей странице «Вконтакте» со ссылкой на депутата Андрея Осадчука. «На старте планируется организовать транспортный коридор для БПЛА, курсирующих по маршруту Ханты-Мансийск — Нягань. Открыть этот маршрут планируют через два года. С 2025 года начнутся регулярные полеты беспилотников, а к 2030 году предполагается создать в округе 86 пунктов мониторинга», — указано в публикации. Рейсы будут возможны, если в округе примут концепцию развития беспилотников. Это поможет частично решить проблему с доставкой грузов в труднодоступные районы Югры. Ожидается, что проект будет финансироваться из федерального и окружного бюджета, кроме того, планируется и вливание частных инвестиционных капиталов.