Путин прокомментировал запрет всего русского в Европе

Путин отметил, что запрет всего русского в Европе ему непонятен
Президент РФ Владимир Путин отметил, что запрет всего русского в Европе ему непонятен. Он также добавил, что никакой пользы от этого нет. Российский лидер выступает на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.
«Вы сейчас сказали о запретах, с которыми сталкивались в Европе, мы об этом уже много раз говорили. У вас там скоро все запретят — это понятно, но непонятно зачем?» — сказал президент. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».
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