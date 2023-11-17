Путин прокомментировал запрет всего русского в Европе

Путин: запрет всего русского в Европе не несет никакой пользы
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Форум объединенных культур. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин отметил, что запрет всего русского в Европе ему непонятен Фото:

Президент РФ Владимир Путин отметил, что запрет всего русского в Европе ему непонятен. Он также добавил, что никакой пользы от этого нет. Российский лидер выступает на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.

«Вы сейчас сказали о запретах, с которыми сталкивались в Европе, мы об этом уже много раз говорили. У вас там скоро все запретят — это понятно, но непонятно зачем?» — сказал президент. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».

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Президент РФ Владимир Путин отметил, что запрет всего русского в Европе ему непонятен. Он также добавил, что никакой пользы от этого нет. Российский лидер выступает на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. «Вы сейчас сказали о запретах, с которыми сталкивались в Европе, мы об этом уже много раз говорили. У вас там скоро все запретят — это понятно, но непонятно зачем?» — сказал президент. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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