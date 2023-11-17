Путин прокомментировал запрет всего русского в Европе

Путин: запрет всего русского в Европе не несет никакой пользы

17 ноября 2023 в 21:37 Размер текста - 17 +

Путин отметил, что запрет всего русского в Европе ему непонятен Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин отметил, что запрет всего русского в Европе ему непонятен. Он также добавил, что никакой пользы от этого нет. Российский лидер выступает на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. «Вы сейчас сказали о запретах, с которыми сталкивались в Европе, мы об этом уже много раз говорили. У вас там скоро все запретят — это понятно, но непонятно зачем?» — сказал президент. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».

Президент РФ Владимир Путин отметил, что запрет всего русского в Европе ему непонятен. Он также добавил, что никакой пользы от этого нет. Российский лидер выступает на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. «Вы сейчас сказали о запретах, с которыми сталкивались в Европе, мы об этом уже много раз говорили. У вас там скоро все запретят — это понятно, но непонятно зачем?» — сказал президент. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».