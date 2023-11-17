В Екатеринбурге произошло ДТП двух иномарок, есть пострадавшая

На место ДТП были вызваны сотрудники МЧС
В Екатеринбурге на улице Волгоградская случилось ДТП между Mazda и Kia, в котором пострадала девушка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 22:28 часа 17 ноября поступило сообщение о ДТП на улице Волгоградская с участием двух легковых автомобилей Mazda 6 и Kia Rio. Есть пострадавшая», — сказано в сообщении.
К месту происшествия было вызвано пожарно-спасательное подразделение из одной единицы спецтехники и пяти человек личного состава. Обстоятельства аварии выясняет ГИБДД.
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