17 ноября 2023

В Екатеринбурге произошло ДТП двух иномарок, есть пострадавшая

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП у Швейной фабрики. Челябинск, дтп, авария, логан
На место ДТП были вызваны сотрудники МЧС Фото:

В Екатеринбурге на улице Волгоградская случилось ДТП между Mazda и Kia, в котором пострадала девушка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 22:28 часа 17 ноября поступило сообщение о ДТП на улице Волгоградская с участием двух легковых автомобилей Mazda 6 и Kia Rio. Есть пострадавшая», — сказано в сообщении.

К месту происшествия было вызвано пожарно-спасательное подразделение из одной единицы спецтехники и пяти человек личного состава. Обстоятельства аварии выясняет ГИБДД.

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В Екатеринбурге на улице Волгоградская случилось ДТП между Mazda и Kia, в котором пострадала девушка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 22:28 часа 17 ноября поступило сообщение о ДТП на улице Волгоградская с участием двух легковых автомобилей Mazda 6 и Kia Rio. Есть пострадавшая», — сказано в сообщении. К месту происшествия было вызвано пожарно-спасательное подразделение из одной единицы спецтехники и пяти человек личного состава. Обстоятельства аварии выясняет ГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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