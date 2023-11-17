Происшествия ДТП В Екатеринбурге произошло ДТП двух иномарок, есть пострадавшая 18 ноября 2023 в 20:35 Размер текста - 17 + На место ДТП были вызваны сотрудники МЧС Фото: Анна Андреева © URA.RU В Екатеринбурге на улице Волгоградская случилось ДТП между Mazda и Kia, в котором пострадала девушка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 22:28 часа 17 ноября поступило сообщение о ДТП на улице Волгоградская с участием двух легковых автомобилей Mazda 6 и Kia Rio. Есть пострадавшая», — сказано в сообщении. К месту происшествия было вызвано пожарно-спасательное подразделение из одной единицы спецтехники и пяти человек личного состава. Обстоятельства аварии выясняет ГИБДД. В Екатеринбурге на улице Волгоградская случилось ДТП между Mazda и Kia, в котором пострадала девушка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 22:28 часа 17 ноября поступило сообщение о ДТП на улице Волгоградская с участием двух легковых автомобилей Mazda 6 и Kia Rio. Есть пострадавшая», — сказано в сообщении. К месту происшествия было вызвано пожарно-спасательное подразделение из одной единицы спецтехники и пяти человек личного состава. Обстоятельства аварии выясняет ГИБДД. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям