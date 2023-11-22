Путин: ситуация в секторе Газа вышла за грань критической

В секторе Газа ситуация давно вышла за грань критической. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер попросил главу МЧС Куренкова Александра сообщать о том, как продвигается работа по эвакуации граждан России из сектора Газа и доставки гуманитарной помощи.
«Там (сектор Газа- прим. URA.RU) ситуация давно уже вышла за грань критической, к нам обратились, по-моему, 900 человек с просьбой вывезти оттуда, из них 639 граждан России и еще 271 человек — это их родственники», — заявил Путин на совещании с правительством. Трансляция идет на телеканале «Россия-24». Российский глава попросил Куренкова докладывать о ситуации по эвакуации россиян из сектора Газа.
Ранее Путин назвал святой обязанностью эвакуацию граждан РФ из сектора Газа, передает RT. Он отметил, что изгнание жителей сектора Газа вызывают глубочайшую обеспокоенность.
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