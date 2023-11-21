Путин эмоционально высказался о страданиях детей в секторе Газа

Путин: изгнание жителей сектора Газа вызывают глубочайшую обеспокоенность

21 ноября 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что гуманитарная катастрофа в секторе Газа вызывает большую озабоченность Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Гибель и изгнание тысяч палестинцев с их земли вызывают глубочайшую обеспокоенность. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин. По его словам, публикации, где детям делают операции без наркоза, вызывают особые чувства. «Гибель тысяч людей, массовое изгнание мирного населения и разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывают глубочайшую обеспокоенность. Только что коллега говорил о гибели большого количества детей», — заявил Путин на онлайн-саммите БРИКС по Ближнему Востоку. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Путин назвал ужасным то, что детей в секторе Газа оперируют без наркоза. Это вызывает особые чувства у главы государства. Ранее Путин сообщил, что западные страны и прежде всего США пытаются помешать ООН урегулировать конфликт в секторе Газа. Он отметил, что нельзя равнодушно смотреть на окровавленных, погибших детей, страдания стариков, гибель медиков на Ближнем Востоке.

Гибель и изгнание тысяч палестинцев с их земли вызывают глубочайшую обеспокоенность. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин. По его словам, публикации, где детям делают операции без наркоза, вызывают особые чувства. «Гибель тысяч людей, массовое изгнание мирного населения и разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывают глубочайшую обеспокоенность. Только что коллега говорил о гибели большого количества детей», — заявил Путин на онлайн-саммите БРИКС по Ближнему Востоку. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Путин назвал ужасным то, что детей в секторе Газа оперируют без наркоза. Это вызывает особые чувства у главы государства. Ранее Путин сообщил, что западные страны и прежде всего США пытаются помешать ООН урегулировать конфликт в секторе Газа. Он отметил, что нельзя равнодушно смотреть на окровавленных, погибших детей, страдания стариков, гибель медиков на Ближнем Востоке.