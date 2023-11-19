Девочка из сектора Газа написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором поблагодарила главу государства за спасенную жизнь и поделилась переживаниями за друзей из Палестины. Об этом сообщили «Известия».
«Спасибо Вам за то, что помогли добраться до России, спасли нашу жизнь. Я очень рада, что я с семьей наконец-то в безопасности. Я переживаю за своих родственников и друзей, хочу забрать их в Россию», — пишет девятилетняя девочка, ее слова передает газета. Также она попросила помочь остановить израильско-палестинскую войну.
Советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов 15 ноября заявил, что 625 россиян находятся в списке на эвакуацию из сектора Газа. С учетом уже вывезенных граждан осталось эвакуировать примерно 400 человек, на это потребуются сутки, пишет «Национальная служба новостей».
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