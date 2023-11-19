19 ноября 2023

Девочка из сектора Газа написала письмо Путину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гуманитарные войска поездка. Тюмень. Украина. , письма
Девочка из сектора Газа поблагодарила Путина за спасенную жизнь Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Девочка из сектора Газа написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором поблагодарила главу государства за спасенную жизнь и поделилась переживаниями за друзей из Палестины. Об этом сообщили «Известия».

«Спасибо Вам за то, что помогли добраться до России, спасли нашу жизнь. Я очень рада, что я с семьей наконец-то в безопасности. Я переживаю за своих родственников и друзей, хочу забрать их в Россию», — пишет девятилетняя девочка, ее слова передает газета. Также она попросила помочь остановить израильско-палестинскую войну.

Советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов 15 ноября заявил, что 625 россиян находятся в списке на эвакуацию из сектора Газа. С учетом уже вывезенных граждан осталось эвакуировать примерно 400 человек, на это потребуются сутки, пишет «Национальная служба новостей».

Девочка просит президента РФ помочь остановить войну в Палестине
Девочка просит президента РФ помочь остановить войну в Палестине
Фото:

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Девочка из сектора Газа написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором поблагодарила главу государства за спасенную жизнь и поделилась переживаниями за друзей из Палестины. Об этом сообщили «Известия». «Спасибо Вам за то, что помогли добраться до России, спасли нашу жизнь. Я очень рада, что я с семьей наконец-то в безопасности. Я переживаю за своих родственников и друзей, хочу забрать их в Россию», — пишет девятилетняя девочка, ее слова передает газета. Также она попросила помочь остановить израильско-палестинскую войну. Советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов 15 ноября заявил, что 625 россиян находятся в списке на эвакуацию из сектора Газа. С учетом уже вывезенных граждан осталось эвакуировать примерно 400 человек, на это потребуются сутки, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...