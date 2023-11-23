23 ноября 2023

В Екатеринбурге жители многоэтажки остались без воды. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег и грязь на дорогах и во дворах города Курган, откачка воды, люк канализации, комунальная авария
Жители дома №179 на улице Татищева в Екатеринбурге из-за аварии остались без воды Фото:

В Екатеринбурге вечером 23 ноября произошла коммунальная авария на улице Татищева во дворе дома №179. Местные жители из-за происшествия остались без холодной воды. В городском Водоканале URA.RU подтвердили информацию о происшествии.

«Заявка об аварии по адресу: город Екатеринбург, Татищева №179 поступала. В 21:30 для обследования и диагностики выехали специалисты. Сейчас бригада работает на месте», — сообщили в Водоканале корреспонденту URA.RU. Причины происшествия выясняются.

На видео очевидца, опубликованном в telegram-канале E1.RU, заметно, что вода вытекает из канализационного люка на парковке здания. Выезд с территории и близлежащие автомобили также залиты водой.

Обновленно 23:48: В Водоканале Екатеринбурга сообщили, что аварию устранят до 20:00 24 ноября. Добавлены фото происшествия.

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В Екатеринбурге вечером 23 ноября произошла коммунальная авария на улице Татищева во дворе дома №179. Местные жители из-за происшествия остались без холодной воды. В городском Водоканале URA.RU подтвердили информацию о происшествии. «Заявка об аварии по адресу: город Екатеринбург, Татищева №179 поступала. В 21:30 для обследования и диагностики выехали специалисты. Сейчас бригада работает на месте», — сообщили в Водоканале корреспонденту URA.RU. Причины происшествия выясняются. На видео очевидца, опубликованном в telegram-канале E1.RU, заметно, что вода вытекает из канализационного люка на парковке здания. Выезд с территории и близлежащие автомобили также залиты водой. Обновленно 23:48: В Водоканале Екатеринбурга сообщили, что аварию устранят до 20:00 24 ноября. Добавлены фото происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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