В Екатеринбурге вечером 23 ноября произошла коммунальная авария на улице Татищева во дворе дома №179. Местные жители из-за происшествия остались без холодной воды. В городском Водоканале URA.RU подтвердили информацию о происшествии.
«Заявка об аварии по адресу: город Екатеринбург, Татищева №179 поступала. В 21:30 для обследования и диагностики выехали специалисты. Сейчас бригада работает на месте», — сообщили в Водоканале корреспонденту URA.RU. Причины происшествия выясняются.
На видео очевидца, опубликованном в telegram-канале E1.RU, заметно, что вода вытекает из канализационного люка на парковке здания. Выезд с территории и близлежащие автомобили также залиты водой.
Обновленно 23:48: В Водоканале Екатеринбурга сообщили, что аварию устранят до 20:00 24 ноября. Добавлены фото происшествия.
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