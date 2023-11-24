Екатеринбуржцы создали петицию в ответ на скандальное заявление депутата гордумы. Скрин

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Внеочередное заседание ЕГД восьмого созыва по выборам спикера думы. Екатеринбург , колесников александр
Общественность взбунтовалась после скандального заявления депутата Екатеринбургской гордумы Фото:

Екатеринбуржцы возмущены высказыванием депутата гордумы Александра Колесникова, который на заседании комиссии по бюджету и экономическому развитию потребовал поднять стоимость проезда. Чтобы высказать свое недовольство, местные жители создали петицию на сайте change.org.

«Это же просто откровенное издевательство над людьми. Мы предлагаем депутату Александру Колесникову официально и публично прожить месяц на МРОТ или пенсию инвалида третьей группы с обязательным ежедневным посещением рабочего места», — пишет автор петиции в сопутствующем сообщении. Также неравнодушные граждане просят проверить высказывания Колесникова на «этичность и допустимость».

Петиция была создана 23 ноября и за сутки набрала 557 подписей. Ранее URA.RU сообщало, что Колесников считает необходимым поднять стоимость проезда в общественном транспорте и тем, у кого нет денег на проезд, предлагает ходить пешком. Коллеги в гордуме его заявление не поддержали.

За сутки петицию подписали более 500 человек
За сутки петицию подписали более 500 человек
Обращение автора петиции
Обращение автора петиции

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Екатеринбуржцы возмущены высказыванием депутата гордумы Александра Колесникова, который на заседании комиссии по бюджету и экономическому развитию потребовал поднять стоимость проезда. Чтобы высказать свое недовольство, местные жители создали петицию на сайте change.org. «Это же просто откровенное издевательство над людьми. Мы предлагаем депутату Александру Колесникову официально и публично прожить месяц на МРОТ или пенсию инвалида третьей группы с обязательным ежедневным посещением рабочего места», — пишет автор петиции в сопутствующем сообщении. Также неравнодушные граждане просят проверить высказывания Колесникова на «этичность и допустимость». Петиция была создана 23 ноября и за сутки набрала 557 подписей. Ранее URA.RU сообщало, что Колесников считает необходимым поднять стоимость проезда в общественном транспорте и тем, у кого нет денег на проезд, предлагает ходить пешком. Коллеги в гордуме его заявление не поддержали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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