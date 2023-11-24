Екатеринбуржцы создали петицию в ответ на скандальное заявление депутата гордумы. Скрин

24 ноября 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Общественность взбунтовалась после скандального заявления депутата Екатеринбургской гордумы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржцы возмущены высказыванием депутата гордумы Александра Колесникова, который на заседании комиссии по бюджету и экономическому развитию потребовал поднять стоимость проезда. Чтобы высказать свое недовольство, местные жители создали петицию на сайте change.org. «Это же просто откровенное издевательство над людьми. Мы предлагаем депутату Александру Колесникову официально и публично прожить месяц на МРОТ или пенсию инвалида третьей группы с обязательным ежедневным посещением рабочего места», — пишет автор петиции в сопутствующем сообщении. Также неравнодушные граждане просят проверить высказывания Колесникова на «этичность и допустимость». Петиция была создана 23 ноября и за сутки набрала 557 подписей. Ранее URA.RU сообщало, что Колесников считает необходимым поднять стоимость проезда в общественном транспорте и тем, у кого нет денег на проезд, предлагает ходить пешком. Коллеги в гордуме его заявление не поддержали. За сутки петицию подписали более 500 человек Скрин: онлайн-платформа для общественных компаний www.change.org. Обращение автора петиции Скрин: онлайн-платформа для общественных компаний www.change.org.

Екатеринбуржцы возмущены высказыванием депутата гордумы Александра Колесникова, который на заседании комиссии по бюджету и экономическому развитию потребовал поднять стоимость проезда. Чтобы высказать свое недовольство, местные жители создали петицию на сайте change.org. «Это же просто откровенное издевательство над людьми. Мы предлагаем депутату Александру Колесникову официально и публично прожить месяц на МРОТ или пенсию инвалида третьей группы с обязательным ежедневным посещением рабочего места», — пишет автор петиции в сопутствующем сообщении. Также неравнодушные граждане просят проверить высказывания Колесникова на «этичность и допустимость». Петиция была создана 23 ноября и за сутки набрала 557 подписей. Ранее URA.RU сообщало, что Колесников считает необходимым поднять стоимость проезда в общественном транспорте и тем, у кого нет денег на проезд, предлагает ходить пешком. Коллеги в гордуме его заявление не поддержали.