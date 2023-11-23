В гордуме Екатеринбурга не поддержали идею поднять стоимость проезда

23 ноября 2023 в 20:39 Размер текста - 17 +

Коллеги не поддержали громкое заявление депутата екатеринбургской гордумы Фото: Илья Московец © URA.RU Коллеги депутата гордумы Екатеринбурга Александра Колесникова не поддерживают его инициативу по повышению стоимости проезда в общественном транпорте. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал глава комиссии по местному самоуправлению Дмитрий Сергин. «Это частное мнение, пусть и человека, который занимается этой темой. Не думаю, что коллеги [по гордуме] ринутся поддерживать», — рассказал Сергин. Также он отметил, что поднимать вопрос о повышении проезда нужно лишь после того, как будет создана соответствующая инфраструктура: транспорт будет ходить исправно, пересадочные пункты будут оборудованы для комфортного ожидания. Ранее на заседании думской комиссии по бюджету и экономическому развитию Александр Колесников потребовал повысить стоимость проезда в Екатеринбурге. Он заявил, что горожане могут ходить пешком, если у них нет денег на оплату проезда.

Коллеги депутата гордумы Екатеринбурга Александра Колесникова не поддерживают его инициативу по повышению стоимости проезда в общественном транпорте. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал глава комиссии по местному самоуправлению Дмитрий Сергин. «Это частное мнение, пусть и человека, который занимается этой темой. Не думаю, что коллеги [по гордуме] ринутся поддерживать», — рассказал Сергин. Также он отметил, что поднимать вопрос о повышении проезда нужно лишь после того, как будет создана соответствующая инфраструктура: транспорт будет ходить исправно, пересадочные пункты будут оборудованы для комфортного ожидания. Ранее на заседании думской комиссии по бюджету и экономическому развитию Александр Колесников потребовал повысить стоимость проезда в Екатеринбурге. Он заявил, что горожане могут ходить пешком, если у них нет денег на оплату проезда.