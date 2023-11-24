Аналитики назвали подработки для водителей ХМАО с зарплатой почти в 250 тысяч рублей

В ХМАО курьерам готовы платить зарплату почти в 250 тысяч рублей

25 ноября 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Самыми прибыльными подработками для водителей ХМАО стали курьеры и таксисты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самыми прибыльными подработками для водителей со своим автомобилем в ХМАО стали курьеры и таксисты. В зависимости от графика сотрудникам готовы платить до 240 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Работа». «В Ханты-Мансийске при неполном дне курьеру без опыта работы, но со стажем вождения от двух лет проверенный работодатель готов предложить заработную плату 150 000-240 000 рублей», — говорят аналитики. На подобных позициях сотрудникам выплачивают деньги еженедельно. А у них самих есть возможность выбирать районы для работы. Водители со своим автомобилям в Югре также могут подработать в такси. Компании готовы предложить им зарплату от 70 до 160 тысяч рублей. «Работодатель предоставляет реферальную программу по привлечению персонала, при которой сотрудник может получить денежный бонус за нового специалиста», — добавляют представители сервиса. Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих подработках для студентов. В ряде компаний работникам, которые только получают образование, готовы платить зарплату в 100 тысяч рублей.

Самыми прибыльными подработками для водителей со своим автомобилем в ХМАО стали курьеры и таксисты. В зависимости от графика сотрудникам готовы платить до 240 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Работа». «В Ханты-Мансийске при неполном дне курьеру без опыта работы, но со стажем вождения от двух лет проверенный работодатель готов предложить заработную плату 150 000-240 000 рублей», — говорят аналитики. На подобных позициях сотрудникам выплачивают деньги еженедельно. А у них самих есть возможность выбирать районы для работы. Водители со своим автомобилям в Югре также могут подработать в такси. Компании готовы предложить им зарплату от 70 до 160 тысяч рублей. «Работодатель предоставляет реферальную программу по привлечению персонала, при которой сотрудник может получить денежный бонус за нового специалиста», — добавляют представители сервиса. Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих подработках для студентов. В ряде компаний работникам, которые только получают образование, готовы платить зарплату в 100 тысяч рублей.