Беженцам предстоит социализация на родине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Семья беженцев приехала в Челябинск после эвакуации из Палестины. Депутат заксобрания региона Алексей Денисенко вручил семье теплые вещи, зимнюю обувь, продукты питания и средства первой необходимости, сообщили 27 ноября в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Светлана, уроженка Саткинского района, с двумя сыновьями прибыла в Челябинский пункт временного размещения из Москвы, куда ранее была эвакуирована российским МЧС из горячей точки. Это первые беженцы с Палестины, которые приехали на территорию Челябинской области. Думаю, первое препятствия для них — это наши холода, поэтому запрос был на теплую одежду, на теплую зимнюю обувь. Мы все собрали и привезли, а дальше будем смотреть, как социализировать семью в наше общество», — цитируют Денисенко в пресс-службе реготделения.

Сама беженка рассказывает, что дни до эвакуации были самыми тяжелыми и страшными. Люди жили под артиллерийским огнем в постоянном страхе.

«Одна цель — только выжить. Еды нет, воды нет, газа и электричества тоже — очень тяжело было. Наш дом скорее всего уже разбомбили, последние два дня перед отъездом сказали, что наш район бомбят. Мы выбежали из дома в чем были. Хорошо, что у меня сумка с документами была готова, я ее схватила и выбежали, как есть. Большое спасибо президенту, МИДу и сотрудникам МЧС, которые нас просто из пекла вытащили», — приводят в пресс-службе слова Светланы.

Конфликт в Палестине обострился 7 октября, когда бойцы группировки «Хамас» совершили вооруженное нападение на Израиль. В ответ Израиль начал сухопутную военную операцию на палестинской территории. В ходе израильского нападения погибли тысячи мирных жителей Палестины. МЧС России вывезло из страны более 500 граждан РФ.

Алексей Денисенко вручил беженцам теплые вещи Фото: пресс-служба ЧРО ВПП «Единая Россия»