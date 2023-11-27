Мишустин выделил 33 млрд рублей на лечение детей с тяжелыми болезнями

Правительство РФ выделит 33 миллиарда рублей на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
«Сегодня направим свыше 33 млрд рублей, чтобы расширить список тяжелых патологий по различным профилям», — заявил Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства России. Он отметил, что кабмин рассчитывает, благодаря дополнительным средствам удастся оказать своевременную помощь большему количеству тяжелобольных детей.
Премьер уточнил, что средства пойдут на оказание дорогостоящей медпомощи, включая покрытие расходов на лекарства, в том числе не зарегистрированных в России, и покупку медизделий и технических средств реабилитации. Вдобавок, финансирование поспособствует появлению новых методов терапии, рассчитывают власти.
В 2021 году по инициативе президента России Владимира Путина был создан фонд «Круг добра». Он получает финансирование на оказание медицинской помощи детям, включая лечение за рубежом, закупку лекарств и медицинских изделий.
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