Аналитики назвали самые дорогие подработки для врачей в ХМАО

В ХМАО стоматологам на подработках готовы платить зарплату в 150 тысяч рублей

27 ноября 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

На подработках югорские стоматологи могут заработать 150 тысяч рублей Фото: Алиса Курганская © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе самые прибыльные подработки в медицинской сфере предлагают стоматологам. При неполной занятости специалистам готовы платить до 150 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Работа». «В Сургуте стоматологу-ортодонту при неполной занятости медицинская клиника готова предложить заработок в 100 000-150 000 рублей в месяц. От соискателя ждут наличие высшего профильного образования, умение работать с ортодонтическими системами, а также коммуникабельности и командной работы», — говорится в исследовании сервиса. Работникам, помимо приемов, необходимо проводить консультации. И также от кандидатов ждут умения составлять планы лечения и вести документацию. Ранее URA.RU рассказывало о самых прибыльных подработках для водителей со своим автомобилем в ХМАО. В зависимости от графика таким сотрудникам в регионе готовы платить зарплату более чем в 200 тысяч рублей.

В Ханты-Мансийском автономном округе самые прибыльные подработки в медицинской сфере предлагают стоматологам. При неполной занятости специалистам готовы платить до 150 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Работа». «В Сургуте стоматологу-ортодонту при неполной занятости медицинская клиника готова предложить заработок в 100 000-150 000 рублей в месяц. От соискателя ждут наличие высшего профильного образования, умение работать с ортодонтическими системами, а также коммуникабельности и командной работы», — говорится в исследовании сервиса. Работникам, помимо приемов, необходимо проводить консультации. И также от кандидатов ждут умения составлять планы лечения и вести документацию. Ранее URA.RU рассказывало о самых прибыльных подработках для водителей со своим автомобилем в ХМАО. В зависимости от графика таким сотрудникам в регионе готовы платить зарплату более чем в 200 тысяч рублей.