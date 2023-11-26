26 ноября 2023

Аналитики назвали самые дорогие подработки для врачей в ХМАО

В ХМАО стоматологам на подработках готовы платить зарплату в 150 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология, клипарт , стоматологический кабинет, инструменты стоматолога, бормашина, насадки
На подработках югорские стоматологи могут заработать 150 тысяч рублей Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе самые прибыльные подработки в медицинской сфере предлагают стоматологам. При неполной занятости специалистам готовы платить до 150 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Работа».

«В Сургуте стоматологу-ортодонту при неполной занятости медицинская клиника готова предложить заработок в 100 000-150 000 рублей в месяц. От соискателя ждут наличие высшего профильного образования, умение работать с ортодонтическими системами, а также коммуникабельности и командной работы», — говорится в исследовании сервиса.

Работникам, помимо приемов, необходимо проводить консультации. И также от кандидатов ждут умения составлять планы лечения и вести документацию.

Ранее URA.RU рассказывало о самых прибыльных подработках для водителей со своим автомобилем в ХМАО. В зависимости от графика таким сотрудникам в регионе готовы платить зарплату более чем в 200 тысяч рублей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе самые прибыльные подработки в медицинской сфере предлагают стоматологам. При неполной занятости специалистам готовы платить до 150 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Работа». «В Сургуте стоматологу-ортодонту при неполной занятости медицинская клиника готова предложить заработок в 100 000-150 000 рублей в месяц. От соискателя ждут наличие высшего профильного образования, умение работать с ортодонтическими системами, а также коммуникабельности и командной работы», — говорится в исследовании сервиса. Работникам, помимо приемов, необходимо проводить консультации. И также от кандидатов ждут умения составлять планы лечения и вести документацию. Ранее URA.RU рассказывало о самых прибыльных подработках для водителей со своим автомобилем в ХМАО. В зависимости от графика таким сотрудникам в регионе готовы платить зарплату более чем в 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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