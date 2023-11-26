Аналитики назвали самые дорогие подработки для врачей в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе самые прибыльные подработки в медицинской сфере предлагают стоматологам. При неполной занятости специалистам готовы платить до 150 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Работа».
«В Сургуте стоматологу-ортодонту при неполной занятости медицинская клиника готова предложить заработок в 100 000-150 000 рублей в месяц. От соискателя ждут наличие высшего профильного образования, умение работать с ортодонтическими системами, а также коммуникабельности и командной работы», — говорится в исследовании сервиса.
Работникам, помимо приемов, необходимо проводить консультации. И также от кандидатов ждут умения составлять планы лечения и вести документацию.
Ранее URA.RU рассказывало о самых прибыльных подработках для водителей со своим автомобилем в ХМАО. В зависимости от графика таким сотрудникам в регионе готовы платить зарплату более чем в 200 тысяч рублей.
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