Осужденного свердловского тренера Ражева проверяли на склонность к педофилии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Ражев после СИЗО-1. Екатеринбург, ражев николай
Николай Ражев получил два года за педофилию Фото:

Пожилой тренер из Екатеринбурга Николай Ражев, который осужден за педофилию, не имеет наклонностей к педофилии. Его проверяли сразу четыре специалиста. Об этом URA.RU сообщила адвокат Юлия Бузуева на пресс-конференции с журналистами.

«Николай Александрович [Ражев] проходил психологические тесты, была комплексная экспертиза. Сразу четыре эксперта пришли к выводу, что Ражев полностью здоров и не имеет наклонностей к педофилии», — заявила Бузуева.

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Ражев был тренером по настольному теннису. В 2021 году против него завели дело после жалобы одной из воспитанниц. Осенью 2023-го его на два года отправили в колонию строгого режима. Обвинитель просил, чтобы тренера посадили на семь лет.

По словам Бузуевой, приговор был вынесен ошибочно. 28 ноября в Свердловском областном суде будут рассматривать апелляцию стороны защиты.

На пресс-конференцию пришли десятки человек
На пресс-конференцию пришли десятки человек
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Пожилой тренер из Екатеринбурга Николай Ражев, который осужден за педофилию, не имеет наклонностей к педофилии. Его проверяли сразу четыре специалиста. Об этом URA.RU сообщила адвокат Юлия Бузуева на пресс-конференции с журналистами. «Николай Александрович [Ражев] проходил психологические тесты, была комплексная экспертиза. Сразу четыре эксперта пришли к выводу, что Ражев полностью здоров и не имеет наклонностей к педофилии», — заявила Бузуева. Ражев был тренером по настольному теннису. В 2021 году против него завели дело после жалобы одной из воспитанниц. Осенью 2023-го его на два года отправили в колонию строгого режима. Обвинитель просил, чтобы тренера посадили на семь лет. По словам Бузуевой, приговор был вынесен ошибочно. 28 ноября в Свердловском областном суде будут рассматривать апелляцию стороны защиты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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