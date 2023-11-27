Николай Ражев получил два года за педофилию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пожилой тренер из Екатеринбурга Николай Ражев, который осужден за педофилию, не имеет наклонностей к педофилии. Его проверяли сразу четыре специалиста. Об этом URA.RU сообщила адвокат Юлия Бузуева на пресс-конференции с журналистами.

«Николай Александрович [Ражев] проходил психологические тесты, была комплексная экспертиза. Сразу четыре эксперта пришли к выводу, что Ражев полностью здоров и не имеет наклонностей к педофилии», — заявила Бузуева.

Ражев был тренером по настольному теннису. В 2021 году против него завели дело после жалобы одной из воспитанниц. Осенью 2023-го его на два года отправили в колонию строгого режима. Обвинитель просил, чтобы тренера посадили на семь лет.

По словам Бузуевой, приговор был вынесен ошибочно. 28 ноября в Свердловском областном суде будут рассматривать апелляцию стороны защиты.

На пресс-конференцию пришли десятки человек Фото: Илья Московец © URA.RU