В Екатеринбурге военному, обманутому банком, вернули деньги

28 ноября 2023 в 09:30 Размер текста - 17 +

Офицер взял в кредит более полмиллиона рублей (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении иска ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) к военному офицеру, который заявил, что был обманут сотрудницей организации при оформлении кредита. Офицеру выплатили более 100 тысяч рублей. Информация о деле находится в картотеке суда, а об итогах последнего заседания URA.RU рассказал юрист Лев Чукреев. Офицер взял полмиллиона в ПСБ. При оформлении кредита сотрудница банка предложила ему оформить страховку, чтобы снизить процентную ставку с 25,9% до 15,9%. Она заверила, что деньги будут возвращены, если он погасит кредит досрочно, а разницу по страховым взносам ему вернут пропорционально тому, сколько он пользовался кредитом. В итоге сумма займа увеличилась на 112 тысяч рублей. В конце 2022 года военный досрочно погасил кредит и обратился за возвратом страховки. Но в банке этого делать не торопились. В ПСБ ему объяснили, что страховка стоит 3,5 тысячи рублей, а оставшиеся 108 тысяч — услуги по оформлению страховки. При этом в организации заявили, что специалист некорректно провел консультацию офицеру перед оформлением кредита. Офицер переплатил 177 тысяч рублей (112 страховка + 65 тысяч рублей в виде процентов за пользование кредитом). А заем ему обошелся в более чем 32% годовых. Дело рассматривали в Ленинском райсуде. Суд встал на сторону военного 27 ноября, признав действия банка неправильными. «Оказалось, что банк вернул деньги, когда уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг вынес решение о возврате денег офицеру (произошло еще до суда — прим. URA.RU). После этого они решили обжаловать решение и вернуть деньги. Банк боялся репутационных рисков. Итого было возвращено 108 847, 67 рублей», — поделился Чукреев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении иска ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) к военному офицеру, который заявил, что был обманут сотрудницей организации при оформлении кредита. Офицеру выплатили более 100 тысяч рублей. Информация о деле находится в картотеке суда, а об итогах последнего заседания URA.RU рассказал юрист Лев Чукреев. Офицер взял полмиллиона в ПСБ. При оформлении кредита сотрудница банка предложила ему оформить страховку, чтобы снизить процентную ставку с 25,9% до 15,9%. Она заверила, что деньги будут возвращены, если он погасит кредит досрочно, а разницу по страховым взносам ему вернут пропорционально тому, сколько он пользовался кредитом. В итоге сумма займа увеличилась на 112 тысяч рублей. В конце 2022 года военный досрочно погасил кредит и обратился за возвратом страховки. Но в банке этого делать не торопились. В ПСБ ему объяснили, что страховка стоит 3,5 тысячи рублей, а оставшиеся 108 тысяч — услуги по оформлению страховки. При этом в организации заявили, что специалист некорректно провел консультацию офицеру перед оформлением кредита. Офицер переплатил 177 тысяч рублей (112 страховка + 65 тысяч рублей в виде процентов за пользование кредитом). А заем ему обошелся в более чем 32% годовых. Дело рассматривали в Ленинском райсуде. Суд встал на сторону военного 27 ноября, признав действия банка неправильными. «Оказалось, что банк вернул деньги, когда уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг вынес решение о возврате денег офицеру (произошло еще до суда — прим. URA.RU). После этого они решили обжаловать решение и вернуть деньги. Банк боялся репутационных рисков. Итого было возвращено 108 847, 67 рублей», — поделился Чукреев.