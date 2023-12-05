Детсад построен по типовому проекту, он рассчитан на 290 мест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области в 147 микрорайоне до Нового года планируют открыть новый детсад на 290 мест. Проект был одобрен госэкспертизой 5 декабря, сообщается на сайте госреестра.

«Наименование объекта капитального строительства — детский сад №2 в 147 микрорайоне города Магнитогорска на 290 мест. Технический заказчик — ООО «Трест Магнитострой», — сообщается на сайте.

Новый детский сад, который будет относиться к детсаду №162, был построен в рамках национального проекта «Демография». Штат детсада уже укомплектован педагогами более чем на 70%.

Это уже второе дошкольное учреждение в микрорайоне. В садике будут две группы ясельного и десять групп дошкольного возраста. Учреждение планируется открыть уже в начале 2024 года.

В Магнитогорске в 147 микрорайоне до Нового года планируют открыть новый детсад на 290 мест Фото: группа в контакте Наш Магнитогорск

Новый детский сад планируется открыть в январе 2024 года Фото: группа в контакте «Наш Магнитогорск»