В Магнитогорске новый детский сад откроется в начале 2024 года. Фото

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Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, детский сад, кровати, детсад, спальня
Детсад построен по типовому проекту, он рассчитан на 290 мест Фото:

В Магнитогорске Челябинской области в 147 микрорайоне до Нового года планируют открыть новый детсад на 290 мест. Проект был одобрен госэкспертизой 5 декабря, сообщается на сайте госреестра.

«Наименование объекта капитального строительства — детский сад №2 в 147 микрорайоне города Магнитогорска на 290 мест. Технический заказчик — ООО «Трест Магнитострой», — сообщается на сайте.

Новый детский сад, который будет относиться к детсаду №162, был построен в рамках национального проекта «Демография». Штат детсада уже укомплектован педагогами более чем на 70%.

Это уже второе дошкольное учреждение в микрорайоне. В садике будут две группы ясельного и десять групп дошкольного возраста. Учреждение планируется открыть уже в начале 2024 года.

В Магнитогорске в 147 микрорайоне до Нового года планируют открыть новый детсад на 290 мест
В Магнитогорске в 147 микрорайоне до Нового года планируют открыть новый детсад на 290 мест
Фото:
Новый детский сад планируется открыть в январе 2024 года
Новый детский сад планируется открыть в январе 2024 года
Фото:
В садике появятся две группы ясельного и десять групп дошкольного возраста
В садике появятся две группы ясельного и десять групп дошкольного возраста
Фото:

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В Магнитогорске Челябинской области в 147 микрорайоне до Нового года планируют открыть новый детсад на 290 мест. Проект был одобрен госэкспертизой 5 декабря, сообщается на сайте госреестра. «Наименование объекта капитального строительства — детский сад №2 в 147 микрорайоне города Магнитогорска на 290 мест. Технический заказчик — ООО «Трест Магнитострой», — сообщается на сайте. Новый детский сад, который будет относиться к детсаду №162, был построен в рамках национального проекта «Демография». Штат детсада уже укомплектован педагогами более чем на 70%. Это уже второе дошкольное учреждение в микрорайоне. В садике будут две группы ясельного и десять групп дошкольного возраста. Учреждение планируется открыть уже в начале 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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