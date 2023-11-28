Пермский травник создал замену кофе

29 ноября 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Правильный чай тонизирует не хуже кофе, считает Мишель Абдулов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский травник Мишель Абдулов предлагает заменить традиционный утренний кофе другими напитками. По его словам, травяные чаи тонизируют не хуже, но не содержат кофеина, переизбыток которого может быть вреден для организма. «Все больше людей стараются сократить потребление кофеина, избыток которого может вызвать гормональный дисбаланс, повысить тревожность и напряженность. Если вам по какой-то причине нужно заменить утренний кофе, то есть альтернатива, которая может принести вам больше здоровья, радости и удовольствия! Травяные чаи полностью не содержат кофеина, но обладают естественным стимулирующим действием», — пишет Абдулов в соцсетях. Среди трав, которые обладают тонизирующим эффектом, он называет зверобой, эхинацею, родиолу, иван-чай, саган даля, мелису, шиповник и розмарин. Ранее, как рассказывало URA.RU, об опасности утреннего кофе рассказывала главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. По ее словам, если от кофе не отказаться, то не надо его употреблять натощак — прежде лучше выпить стакан воды.

Пермский травник Мишель Абдулов предлагает заменить традиционный утренний кофе другими напитками. По его словам, травяные чаи тонизируют не хуже, но не содержат кофеина, переизбыток которого может быть вреден для организма. «Все больше людей стараются сократить потребление кофеина, избыток которого может вызвать гормональный дисбаланс, повысить тревожность и напряженность. Если вам по какой-то причине нужно заменить утренний кофе, то есть альтернатива, которая может принести вам больше здоровья, радости и удовольствия! Травяные чаи полностью не содержат кофеина, но обладают естественным стимулирующим действием», — пишет Абдулов в соцсетях. Среди трав, которые обладают тонизирующим эффектом, он называет зверобой, эхинацею, родиолу, иван-чай, саган даля, мелису, шиповник и розмарин. Ранее, как рассказывало URA.RU, об опасности утреннего кофе рассказывала главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. По ее словам, если от кофе не отказаться, то не надо его употреблять натощак — прежде лучше выпить стакан воды.