В Перми власти снесли три опасных здания, которые портили внешний вид района

В Перми городские власти снесли три аварийных дома после претензий Мотовилихинской районной прокуратуры. Об этом сообщается на официальном сайте краевого управления Федеральной службы судебных приставов.
Под снос пошли полуразрушенные бараки на улицах Соломина, Смирнова и Циолковского. Обратить внимание городских властей на проблемные дома заставила прокуратура. По оценке надзорного ведомства, бараки не только портили внешний вид района, но и представляли реальную угрозу для людей. «Многоэтажные дома могли стать местом совершения правонарушений — правоохранителями уже было зафиксировано четыре возгорания, которые могли стать причиной трагедии», — сообщает пресс-служба ГУ ФССП на своем сайте. В итоге три здания были успешно снесены, с площадок уже вывезен строительный мусор.
В ноябре администрация Перми ввела режим ЧС в двух аварийных домах. Как рассказывало URA.RU, здания на улице Карпинского могут рухнуть в любой момент.
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