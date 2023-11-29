Под Екатеринбургом случилось смертельное ДТП с автобусом и легковушкой

На Серовском тракте под Екатеринбургом в ДТП погибли четыре человека

29 ноября 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

На Серовском тракте произошло ДТП, в котором погибли четыре человека Фото: telegram-канал УГИБДД Свердловской области ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В результате аварии погибли четыре человека, из них один ребенок. Об этом сообщает в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. «Водитель автомобиля „Рено“, двигаясь со стороны Екатеринбурга, при завершении маневра обгона потерял контроль над машиной, выехал на встречную полосу и столкнулся с междугородним автобусом „Кинг Лонг“. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира автомобиля: женщина, двое мужчин и ребенок. Личности погибших в настоящий момент устанавливаются», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Вечером 28 ноября в уральской столице установилась плюсовая температура. Циклон, пришедший с Северного Кавказа, принес в Екатеринбург дожди. Дороги покрылись льдом. Утром 29 ноября из-за гололеда около десятка автомобилей столкнулись на ЕКАД. В результате аварии пострадали 12 человек.

ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В результате аварии погибли четыре человека, из них один ребенок. Об этом сообщает в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. «Водитель автомобиля „Рено“, двигаясь со стороны Екатеринбурга, при завершении маневра обгона потерял контроль над машиной, выехал на встречную полосу и столкнулся с междугородним автобусом „Кинг Лонг“. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира автомобиля: женщина, двое мужчин и ребенок. Личности погибших в настоящий момент устанавливаются», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Вечером 28 ноября в уральской столице установилась плюсовая температура. Циклон, пришедший с Северного Кавказа, принес в Екатеринбург дожди. Дороги покрылись льдом. Утром 29 ноября из-за гололеда около десятка автомобилей столкнулись на ЕКАД. В результате аварии пострадали 12 человек.