Под Екатеринбургом случилось смертельное ДТП с автобусом и легковушкой

На Серовском тракте под Екатеринбургом в ДТП погибли четыре человека
© Служба новостей «URA.RU»
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На Серовском тракте произошло ДТП, в котором погибли четыре человека
На Серовском тракте произошло ДТП, в котором погибли четыре человека Фото:

ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В результате аварии погибли четыре человека, из них один ребенок. Об этом сообщает в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

«Водитель автомобиля „Рено“, двигаясь со стороны Екатеринбурга, при завершении маневра обгона потерял контроль над машиной, выехал на встречную полосу и столкнулся с междугородним автобусом „Кинг Лонг“. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира автомобиля: женщина, двое мужчин и ребенок. Личности погибших в настоящий момент устанавливаются», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

Вечером 28 ноября в уральской столице установилась плюсовая температура. Циклон, пришедший с Северного Кавказа, принес в Екатеринбург дожди. Дороги покрылись льдом. Утром 29 ноября из-за гололеда около десятка автомобилей столкнулись на ЕКАД. В результате аварии пострадали 12 человек.

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ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В результате аварии погибли четыре человека, из них один ребенок. Об этом сообщает в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. «Водитель автомобиля „Рено“, двигаясь со стороны Екатеринбурга, при завершении маневра обгона потерял контроль над машиной, выехал на встречную полосу и столкнулся с междугородним автобусом „Кинг Лонг“. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира автомобиля: женщина, двое мужчин и ребенок. Личности погибших в настоящий момент устанавливаются», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Вечером 28 ноября в уральской столице установилась плюсовая температура. Циклон, пришедший с Северного Кавказа, принес в Екатеринбург дожди. Дороги покрылись льдом. Утром 29 ноября из-за гололеда около десятка автомобилей столкнулись на ЕКАД. В результате аварии пострадали 12 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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