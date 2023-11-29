Власти Екатеринбурга погасят долги «Гортранса»

29 ноября 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил подготовить постановление о новой субсидии Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Екатеринбурга в очередной раз выделят средства МУП «Гортранс» — на погашение кредиторской задолженности. Соответствующее поручение дал мэр Алексей Орлов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. «Конкретный размер выплаты будет определен после того, как предприятие предоставит подтверждающие потребность документы. Кроме налоговой задолженности, предполагается также учесть затраты на ГСМ, теплоэнергию и водоснабжение», — говорится в сообщении. Как писало URA.RU, несколько дней назад стало известно, что налоговая заморозила счета «Гортранса». Из-за этого могли встать все автобусы, обслуживающие муниципальные маршруты. Однако предприятие смогло договориться об отсрочке по оплате топлива.

Власти Екатеринбурга в очередной раз выделят средства МУП «Гортранс» — на погашение кредиторской задолженности. Соответствующее поручение дал мэр Алексей Орлов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. «Конкретный размер выплаты будет определен после того, как предприятие предоставит подтверждающие потребность документы. Кроме налоговой задолженности, предполагается также учесть затраты на ГСМ, теплоэнергию и водоснабжение», — говорится в сообщении. Как писало URA.RU, несколько дней назад стало известно, что налоговая заморозила счета «Гортранса». Из-за этого могли встать все автобусы, обслуживающие муниципальные маршруты. Однако предприятие смогло договориться об отсрочке по оплате топлива.