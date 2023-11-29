Власти Екатеринбурга погасят долги «Гортранса»

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Президиум свердловского политсовета «Единой России». Екатеринбург, орлов алексей
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил подготовить постановление о новой субсидии Фото:

Власти Екатеринбурга в очередной раз выделят средства МУП «Гортранс» — на погашение кредиторской задолженности. Соответствующее поручение дал мэр Алексей Орлов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Конкретный размер выплаты будет определен после того, как предприятие предоставит подтверждающие потребность документы. Кроме налоговой задолженности, предполагается также учесть затраты на ГСМ, теплоэнергию и водоснабжение», — говорится в сообщении.

Как писало URA.RU, несколько дней назад стало известно, что налоговая заморозила счета «Гортранса». Из-за этого могли встать все автобусы, обслуживающие муниципальные маршруты. Однако предприятие смогло договориться об отсрочке по оплате топлива.

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Власти Екатеринбурга в очередной раз выделят средства МУП «Гортранс» — на погашение кредиторской задолженности. Соответствующее поручение дал мэр Алексей Орлов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. «Конкретный размер выплаты будет определен после того, как предприятие предоставит подтверждающие потребность документы. Кроме налоговой задолженности, предполагается также учесть затраты на ГСМ, теплоэнергию и водоснабжение», — говорится в сообщении. Как писало URA.RU, несколько дней назад стало известно, что налоговая заморозила счета «Гортранса». Из-за этого могли встать все автобусы, обслуживающие муниципальные маршруты. Однако предприятие смогло договориться об отсрочке по оплате топлива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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