Власти Екатеринбурга погасят долги «Гортранса»

Власти Екатеринбурга в очередной раз выделят средства МУП «Гортранс» — на погашение кредиторской задолженности. Соответствующее поручение дал мэр Алексей Орлов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
«Конкретный размер выплаты будет определен после того, как предприятие предоставит подтверждающие потребность документы. Кроме налоговой задолженности, предполагается также учесть затраты на ГСМ, теплоэнергию и водоснабжение», — говорится в сообщении.
Как писало URA.RU, несколько дней назад стало известно, что налоговая заморозила счета «Гортранса». Из-за этого могли встать все автобусы, обслуживающие муниципальные маршруты. Однако предприятие смогло договориться об отсрочке по оплате топлива.
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