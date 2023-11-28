Куда родители отправляют школьников из ХМАО на новогодние каникулы

Родители школьников из Сургута стараются отправить своих детей за пределы округа на зимние каникулы. Самые популярные направления среди югорчан — Санкт-Петербург, Тобольск и Беларусь. О школьном туризме корреспонденту URA.RU рассказали в турагентстве «Наш Мир».
«Зимние каникулы длинные, поэтому можно планировать длительные путешествия. В этом году мы отправляем школьников в Беларусь, в Санкт-Петербург и в Тобольск на рождественскую программу. Длительность каникул позволяет отправиться в тур поездом, так дорога получается значительно дешевле», — сообщил агентству оператор. Что касается Великого Устюга, в компании от этого направления отказались из-за сложностей с логистикой и высокой стоимости развлекательных программ в вотчине Деда Мороза.
В путешествия за пределы Югры отправляются целыми классами или объединенными группами. В турагентстве URA.RU также рассказали, что сургутяне уже начинают бронировать для школьников путевки в Казань на весенние каникулы. За четыре месяца до каникул уже забронировано около двухсот туров.
Ранее URA.RU сообщало о том, что на новогодних каникулах жители ХМАО смогут дешевле всего улететь в Омск, Тюмень и Алтайский край. Стоимость перелетов по этим направлениям в середине праздничной недели обойдется от 5 до 6 тысяч рублей.
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