В Кремле не удивились новому соглашению НАТО с Украиной

30 ноября 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Соглашение НАТО с Украиной несет в себе провокационный характер, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новая программа сотрудничества НАТО и Украины уже не первая. Однако она несет в себе провокационный характер по отношению к России. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Здесь нет никаких новаций. Это не первая программа сотрудничества. Совершенно очевидно, НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной. Это то, что нам не нравится и то, что мы считаем действиями НАТО, которые носят достаточно провокационный характер по отношению к нашим опасениям о безопасности», — заявил Дмитрий Песков. Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на следующий год. Программа включает в себя энергобезопасность и подготовку ВСУ.

Новая программа сотрудничества НАТО и Украины уже не первая. Однако она несет в себе провокационный характер по отношению к России. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Здесь нет никаких новаций. Это не первая программа сотрудничества. Совершенно очевидно, НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной. Это то, что нам не нравится и то, что мы считаем действиями НАТО, которые носят достаточно провокационный характер по отношению к нашим опасениям о безопасности», — заявил Дмитрий Песков. Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на следующий год. Программа включает в себя энергобезопасность и подготовку ВСУ.