В Кремле не удивились новому соглашению НАТО с Украиной

Новая программа сотрудничества НАТО и Украины уже не первая. Однако она несет в себе провокационный характер по отношению к России. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Здесь нет никаких новаций. Это не первая программа сотрудничества. Совершенно очевидно, НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной. Это то, что нам не нравится и то, что мы считаем действиями НАТО, которые носят достаточно провокационный характер по отношению к нашим опасениям о безопасности», — заявил Дмитрий Песков.
Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на следующий год. Программа включает в себя энергобезопасность и подготовку ВСУ.
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