Новый мэр Перми получил статусный партийный пост

Эдуард Соснин вошел в состав политсовета и президиума пермской «Единой России»

30 ноября 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Эдуард Соснин заменил Дмитрия Самойлова в президиуме политсовета «Единой России» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Глава Перми Эдуард Соснин включен в состав регионального политсовета и президиума «Единой России». Решение было принято на конференции краевого отделения, передает корреспондент URA.RU. «Бывшего мэра Перми, вице-премьера региона Дмитрия Самойлова исключили из политсовета. А глава города Эдуард Соснин вошел в руководящие органы партии», — передает корреспондент с конференции. Уточняется, что из президиума политсовета помимо Самойлова исключен Сергей Клепцин. Вместо него включили Вячеслава Григорьева. Также изменения произошли в составе политсовета партии. Из него исключили омбудсмена Игоря Сапко, члена избиркома Алексея Блюмина, экс-депутатов заксобрания Александра Житникова и Сергея Клепцина, бывшего мэра Березников Константина Светлакова, а также Игоря Новоселова, Артема Дашковского и Наталью Ушакову. Вместо них приняты депутат заксобрания Эдуард Аветисян, исполнительный директор предприятия «Промснаб» Дмитрий Генкин, вице-спикер заксобрания Вячеслав Григорьев, депутат заксобрания Альберт Демченко, председатель молодежного парламента региона Арсений Коротовских, руководитель пермского отделения «Молодой гвардии» Ринат Сагидуллин, министр спорта Татьяна Чеснокова, спикер думы Чайковского городского округа Михаил Шубин.

Глава Перми Эдуард Соснин включен в состав регионального политсовета и президиума «Единой России». Решение было принято на конференции краевого отделения, передает корреспондент URA.RU. «Бывшего мэра Перми, вице-премьера региона Дмитрия Самойлова исключили из политсовета. А глава города Эдуард Соснин вошел в руководящие органы партии», — передает корреспондент с конференции. Уточняется, что из президиума политсовета помимо Самойлова исключен Сергей Клепцин. Вместо него включили Вячеслава Григорьева. Также изменения произошли в составе политсовета партии. Из него исключили омбудсмена Игоря Сапко, члена избиркома Алексея Блюмина, экс-депутатов заксобрания Александра Житникова и Сергея Клепцина, бывшего мэра Березников Константина Светлакова, а также Игоря Новоселова, Артема Дашковского и Наталью Ушакову. Вместо них приняты депутат заксобрания Эдуард Аветисян, исполнительный директор предприятия «Промснаб» Дмитрий Генкин, вице-спикер заксобрания Вячеслав Григорьев, депутат заксобрания Альберт Демченко, председатель молодежного парламента региона Арсений Коротовских, руководитель пермского отделения «Молодой гвардии» Ринат Сагидуллин, министр спорта Татьяна Чеснокова, спикер думы Чайковского городского округа Михаил Шубин.