Зеленский анонсировал новые поставки ПВО и усиление мощностей ОПК

04 декабря 2023 в 00:27 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил об увеличении возможностей Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об усиление противовоздушной обороны (ПВО), а также об увеличении возможностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на следующей неделе. Об этом он рассказал в соцсетях. «На следующей неделе — мы [Украина] <…> обязательно увеличим возможности нашего государства. В частности, наш оборонно-промышленный комплекс. Мы готовим новые пакеты военной поддержки от партнеров. Готовим и усиление нашей ПВО — это неизменный приоритет», — написал президент Украины в telegram-канале. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба неоднократно обращался к Западу по вопросу нехватки от них военной помощи. Он в своих соцсетях заявлял, что западные страны делают для Украины недостаточно. Также этим летом Владимир Зеленский сообщал, что страна уже усилила ПВО. Он также дополнил, что противовоздушные средства будут направлены на те территории, где они больше всего необходимы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об усиление противовоздушной обороны (ПВО), а также об увеличении возможностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на следующей неделе. Об этом он рассказал в соцсетях. «На следующей неделе — мы [Украина] <…> обязательно увеличим возможности нашего государства. В частности, наш оборонно-промышленный комплекс. Мы готовим новые пакеты военной поддержки от партнеров. Готовим и усиление нашей ПВО — это неизменный приоритет», — написал президент Украины в telegram-канале. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба неоднократно обращался к Западу по вопросу нехватки от них военной помощи. Он в своих соцсетях заявлял, что западные страны делают для Украины недостаточно. Также этим летом Владимир Зеленский сообщал, что страна уже усилила ПВО. Он также дополнил, что противовоздушные средства будут направлены на те территории, где они больше всего необходимы.