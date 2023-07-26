Зеленский заявил об усилении систем ПВО

Владимир Зеленский заявил об улучшении средств ПВО Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина усилила средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
«Есть усиление для нашей системы ПВО», — подчеркнул Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что противовоздушные средства будут направлены на те территории, где они больше всего необходимы.
На Украине подчеркивали, что в ходе своего контрнаступления военнослужащие сталкиваются с воздушным превосходством России. 23 июля из-за неграмотных действий украинских операторов ПВО был поврежден Спасо-Преображенский собор в Одессе.
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