Зеленский заявил об усилении систем ПВО

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Вооруженные силы Украины. stock, пво, зенитка, ВСУ, stock, ЗУ-23
Владимир Зеленский заявил об улучшении средств ПВО Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина усилила средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Есть усиление для нашей системы ПВО», — подчеркнул Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что противовоздушные средства будут направлены на те территории, где они больше всего необходимы.

На Украине подчеркивали, что в ходе своего контрнаступления военнослужащие сталкиваются с воздушным превосходством России. 23 июля из-за неграмотных действий украинских операторов ПВО был поврежден Спасо-Преображенский собор в Одессе.

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Украина усилила средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. «Есть усиление для нашей системы ПВО», — подчеркнул Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что противовоздушные средства будут направлены на те территории, где они больше всего необходимы. На Украине подчеркивали, что в ходе своего контрнаступления военнослужащие сталкиваются с воздушным превосходством России. 23 июля из-за неграмотных действий украинских операторов ПВО был поврежден Спасо-Преображенский собор в Одессе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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