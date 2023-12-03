В Сургуте несколько школ перевели на дистанционное обучение

04 декабря 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Учеников Сургута перевели на дистант из-за плохой воды в школах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Учеников двух гимназий и школы № 19 Сургута перевели на дистанционное обучение из-за ухудшения качества воды. В школе № 19 сообщили агентству, что из-за инцидента этого невозможно организовать питание школьников. «Учеников отправили на дистанционное обучение, поскольку из-за ухудшения качества воды нет возможности организовать питание детей. Очные занятия возобновятся, когда Горводоканал устранит неполадки», — сообщили в школе. По предположению источника агентства, сода стала хуже из-за порыва гидранта в торговом центре «Гера». Агентство обратилось к властям Сургута для выяснения причин аварии, из-за которой в школах ухудшилась вода. В мэрии пообещали дать ответ в ближайшее время. Ранее URA.RU писало, что родители школьников из Когалыма жалуются на отмену занятий в школе №1. Уроки отменяют из-за нехватки учителей.

Учеников двух гимназий и школы № 19 Сургута перевели на дистанционное обучение из-за ухудшения качества воды. В школе № 19 сообщили агентству, что из-за инцидента этого невозможно организовать питание школьников. «Учеников отправили на дистанционное обучение, поскольку из-за ухудшения качества воды нет возможности организовать питание детей. Очные занятия возобновятся, когда Горводоканал устранит неполадки», — сообщили в школе. По предположению источника агентства, сода стала хуже из-за порыва гидранта в торговом центре «Гера». Агентство обратилось к властям Сургута для выяснения причин аварии, из-за которой в школах ухудшилась вода. В мэрии пообещали дать ответ в ближайшее время. Ранее URA.RU писало, что родители школьников из Когалыма жалуются на отмену занятий в школе №1. Уроки отменяют из-за нехватки учителей.