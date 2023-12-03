03 декабря 2023
02 декабря 2023

В Сургуте несколько школ перевели на дистанционное обучение

© Служба новостей «URA.RU»
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Учеников Сургута перевели на дистант из-за плохой воды в школах Фото:

Учеников двух гимназий и школы № 19 Сургута перевели на дистанционное обучение из-за ухудшения качества воды. В школе № 19 сообщили агентству, что из-за инцидента этого невозможно организовать питание школьников.

«Учеников отправили на дистанционное обучение, поскольку из-за ухудшения качества воды нет возможности организовать питание детей. Очные занятия возобновятся, когда Горводоканал устранит неполадки», — сообщили в школе. По предположению источника агентства, сода стала хуже из-за порыва гидранта в торговом центре «Гера».

Агентство обратилось к властям Сургута для выяснения причин аварии, из-за которой в школах ухудшилась вода. В мэрии пообещали дать ответ в ближайшее время.

Ранее URA.RU писало, что родители школьников из Когалыма жалуются на отмену занятий в школе №1. Уроки отменяют из-за нехватки учителей.

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Учеников двух гимназий и школы № 19 Сургута перевели на дистанционное обучение из-за ухудшения качества воды. В школе № 19 сообщили агентству, что из-за инцидента этого невозможно организовать питание школьников. «Учеников отправили на дистанционное обучение, поскольку из-за ухудшения качества воды нет возможности организовать питание детей. Очные занятия возобновятся, когда Горводоканал устранит неполадки», — сообщили в школе. По предположению источника агентства, сода стала хуже из-за порыва гидранта в торговом центре «Гера». Агентство обратилось к властям Сургута для выяснения причин аварии, из-за которой в школах ухудшилась вода. В мэрии пообещали дать ответ в ближайшее время. Ранее URA.RU писало, что родители школьников из Когалыма жалуются на отмену занятий в школе №1. Уроки отменяют из-за нехватки учителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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