В Сургуте несколько школ перевели на дистанционное обучение

Учеников двух гимназий и школы № 19 Сургута перевели на дистанционное обучение из-за ухудшения качества воды. В школе № 19 сообщили агентству, что из-за инцидента этого невозможно организовать питание школьников.
«Учеников отправили на дистанционное обучение, поскольку из-за ухудшения качества воды нет возможности организовать питание детей. Очные занятия возобновятся, когда Горводоканал устранит неполадки», — сообщили в школе. По предположению источника агентства, сода стала хуже из-за порыва гидранта в торговом центре «Гера».
Агентство обратилось к властям Сургута для выяснения причин аварии, из-за которой в школах ухудшилась вода. В мэрии пообещали дать ответ в ближайшее время.
Ранее URA.RU писало, что родители школьников из Когалыма жалуются на отмену занятий в школе №1. Уроки отменяют из-за нехватки учителей.
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