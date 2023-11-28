В ХМАО родители школьников пожаловались на регулярную отмену уроков

Родители учеников школы №1 в Когалыме жалуются на нехватку учителей

Директор школы №1 объяснила, что никаких кадровых проблем учреждение не испытывает Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Когалыма (ХМАО) жалуются на постоянную нехватку учителей в школе №1. По словам родителей, в результате кадрового коллапса у учеников постоянно пропадают уроки и они вынуждены самостоятельно изучать программу. Об этом агентству URA.RU сообщил отец одного из школьников.

«В Когалыме в школе №1 постоянно пропадают уроки. Проблема в нехватке учителей. Библиотекаря нет уже два месяца. Вот сегодня тоже в 8-х классах не будет уроков химии и русского языка. Дети должны самостоятельно заниматься дома, в четверти делают пару контрольных работ, по итогам которых выставляются четвертные оценки. Если учителя болеют — это не повод не давать знания нашим детям», — негодует отец ученика.

В школе журналисту агентства не подтвердили факт отмены уроков. «Это недостоверная информация. Образовательный процесс у нас идет в обычном режиме. Если кто-то из учителей болеет, у нас проводится замена, как и положено. Несмотря на то что библиотекарь на больничном, его также заменяет определенный человек», — пояснила директор школы №1 Елена Гулиева.

Директор учреждения уточнила, что кадровых проблем нет, а дистанционная форма обучения сейчас в школе не применяется. По словам Гулиевой, руководство школы не отказывается решать какие-либо проблемы, однако по данному вопросу никаких жалоб от родителей не поступало.

Ранее URA.RU писало о том, что родители школьников из Сургута (ХМАО) высказали недовольство по поводу увеличения продолжительности учебного дня. Поводом для увеличения ежедневной нагрузки стал переход некоторых школ на пятидневку.